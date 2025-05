Ex-assistente detona Gracyanne e expõe ambiente tóxico: “Sem comer”

Apesar da mágoa, Juliano afirmou ainda ter carinho por Gracyanne, mas não esconde a frustração com a ex-BBB: “Gosto muito dela, mas me abandonou de uma forma irracional. E sempre dizendo que ia me ajudar, só mentindo para mim. Uma hora tudo cansa”, disparou.

O ex-assistente também relatou um episódio delicado envolvendo seu filho durante as festas de fim de ano. “Maltratou meu filho no final de ano, ele veio para passar [o ano novo] com a gente. Dando os surtos dela, que isso ela não mostra”, contou à coluna.

Entenda a polêmica

O caso ganhou contornos de escândalo após Juliano usar as redes sociais com acusações, indiretas e alegações de ameaças. Sem citar diretamente Gracyanne Barbosa, ele afirmou que não iria se calar e, em tom alarmante, escreveu: “Se algo acontecer comigo, foi coisa daquela safada”.

Procurada pela coluna de Fábia Oliveira, Gracyanne falou com exclusividade sobre o episódio, demonstrando surpresa com a reação do ex-funcionário e revelando detalhes da relação entre os dois. “Ele trabalhava comigo e, de fato, é meu amigo. Trabalhou comigo três anos. E quando eu saí do BBB, no dia seguinte ele pediu as contas. Eu acho que foi um pouco de ciúmes porque eu saí e não vim pra casa e nem peguei o telefone”, explicou.

Segundo ela, o afastamento inicial teve razões pessoais delicadas. “Eu soube que eu tinha perdido os cachorros, meu pai estava internado, tinha o problema da casa que não estava sendo paga… então não peguei o telefone e fui cumprir a agenda da Globo. Fiquei em um Airbnb dois dias e meio”, contou.

Gracyanne aponta que a insatisfação de Juliano pode ter vindo de uma expectativa frustrada: “Ele tinha a ideia de que, quando eu saísse da programa, eu ia estar dentro da Globo, ele ia estar junto… Só que quando eu saí, eu não falei com ninguém”.

O ponto de ruptura teria começado quando Juliano pediu as contas e a rescisão foi resolvida rapidamente por sua contadora. “Acredito que ele tenha achado que eu ia brigar pra ele ficar… Mas esse era o menor dos meus problemas”, comentou.

Mesmo após o desligamento, os dois seguiram mantendo contato, segundo Gracyanne. “Assim que ele saiu, ele postou algumas coisas sobre ser ameaçado, sobre não sei o que. Eu liguei pra ele, perguntei o que estava acontecendo, ele disse que estava recebendo ameaças no direct, mas que achava que era fã. A gente continuou se falando por telefone, falei que a gente precisava se encontrar, a gente manteve a amizade, se falava quase todo dia”, disse ela.

No entanto, segundo a ex-BBB, os surtos esporádicos de Juliano voltaram a acontecer — inclusive, recentemente, por causa de um secador emprestado.

“De vez em quando ele dava umas surtadas quando trabalhava comigo, mas normal. Mas essa semana ele surtou por causa de um secador. Ele pediu o secador dele que estava aqui em casa, que ele tinha emprestado pra filha do Belo, eu pedi para a minha irmã mandar, ela mandou e não mandou e não mandou pago. E aí ele me chamou e falou que estava sem dinheiro. No final, se resume a isso: dinheiro”, pontuou a musa fitness.

Questionada sobre os supostos segredos que Juliano diz saber, Gracyanne foi categórica: “Não tem nada que me preocupada em relação a isso, de ‘tenho verdades’… O que as pessoas tinham pra saber de mim, eu mesma expus”.

Ainda segundo ela, o ex-assistente já sabia, por exemplo, que a mansão avaliada em R$ 10 milhões não era dela e que Belo já estava com outra pessoa quando ela falou sobre Gilson.

“Não tem nada que me preocupada em relação a isso, de ‘tenho verdades’… O que as pessoas tinham pra saber de mim, eu mesma expus. Não é segredo pra ninguém. Quando ele fala de verdade, ele sabe o quê? Ah, que a casa não de R$ 10 milhões que saiu não é minha. Do Gilson? Que eu mesma já expus, que todo mundo também já sabia em casa, não era segredo. Sabe que o Belo estava já com outra pessoa quando eu falei do Gilson? Coisa que eu também já falei”, pontuou.

Gracyanne completou: “Muita gente fala: ‘Ah, dá um dinheiro pra ele, pra ele ficar quieto’. Mas é muito injusto. O problema não é dar o dinheiro. Tanto que quando ele saiu, eu ofereci, porque é o que eu faço com as pessoas que eu gosto… Eu nunca vou dar dinheiro pra ninguém, nem pra minha família eu faço isso. Eu falo: ‘Quer fazer um curso?’. Eu proporciono coisas que eu acho que podem crescer ela de alguma forma, não com um luxo. Eu não sou essa pessoa. Então eu acho injusto, vou dar um dinheiro pra ele, pra ele ficar quieto. Quieto de quê?”.

Apesar da decepção, a influenciadora garantiu que ainda tem carinho pelo ex-assistente: “É tão decepcionante pra mim, tão triste. Porque é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa que conviveu comigo, com a minha família”.

Ela também revelou ter buscado aconselhamento jurídico: “Falei com o advogado, ele falou sobre o processo, mas não é uma coisa que eu quero. Ele falou que era preciso fazer um BO.”