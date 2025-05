ex-caveira-cobrava-r$-1,5-mil-por-hora-para-ensinar-faccionados-do-cv

O ex-caveira do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), Ronny Pessanha de Oliveira, de 33 anos (foto em destaque), que foi preso em março deste ano, na zona oeste do Rio de Janeiro cobrava até R$ 1,5 mil por hora para ensinar técnicas de tiro e estratégias de enfrentamento. De acordo com a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), o ex-policial negociava os treinamentos táticos com faccionados do Comando Vermelho (CV).

Relembre o caso:

Ronny Pessanha foi alvo da Operação Contenção, da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), em 24 março deste ano.

Ele teria realizado uma falsa blitz na Estrada do Itanhangá (RJ).

na Estrada do Itanhangá (RJ). O caveira (apelido dado aos PMs do Bope do Rio) é apontado como peça-chave na logística e no treinamento armado de criminosos .

. Ele tinha atuação direta em aliança com lideranças do Complexo da Penha.

Em 2022, ele foi preso e em seguida solto.

Em 2023, foi expulso da corporação.

Rony é investigado por lavagem de dinheiro. A suspeita é que ele use uma empresa de vigilância patrimonial como fachada.

A suspeita é que ele use uma empresa de vigilância patrimonial como fachada. O ex-policial tem envolvimento com o tráfico e controlava empreendimentos imobiliários, de forma violenta.

Leia também

Veja imagens de Rony Pessanha:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Conhecido como “Caveira”, ele é apontado como peça-chave na logística e no treinamento armado de criminosos

Reprodução 2 de 3

Ex-caveira do Bope é preso por treinar faccionados do Comando Vermelho

Reprodução 3 de 3

O ex-policial negociava os treinamentos táticos com faccionados do Comando Vermelho

Reprodução