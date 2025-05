Ex-Corinthians Jô é cobrado por pensão atrasada e criticado por ostentar nas redes

Maiara Quiderolly, mãe de um dos filhos do atacante Jô, ex-Corinthians e Galo, se pronunciou após áudio em que atleta diz que seu filho irá ficar “constrangido” com sua prisão — por atraso no pagamento de pensão alimentícia—, vazar. Com 2 mandados de prisão em aberto, Jô é obrigado a pagar nova dívida de pensão.

“O digníssimo do genitor do João falando que se for caso for preso novamente, o filho vai ficar constrangido. A pergunta é: qual filho vai ficar constrangido? Para ficar constrangido, tem que considerar como pai. Você fez tantos e nem um é capaz de te considerar como pai, porque você não é digno. Pensão seria a coisa mais simples de resolver se você fosse um homem digno de ser pai, conversaria com a mãe, resolveria numa boa”, afirmou a ex-esposa.

Jô tem oito filhos, dois com a atual mulher, Claudia Silva, e seis fora do casamento. Segundo a influenciadora, que também é mãe de um dos filhos do atacante, o que revolta é o atleta ostentar enquanto tem filhos passando necessidade, o que não é o caso do dela.

“Todas as mães estão erradas enquanto você faz questão de postar foto dentro de jatinho, contratando chefe de cozinha, fazendo questão de ficar pra cima e pra baixo nas baladas da vida, enquanto seus filhos passando necessidade, com problema de saúde, soube de situação em que a mãe de um de seus filhos não tinha gás em casa”, desabafou.