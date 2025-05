Ex de Dimitri Payet toma atitude após ter fotos íntimas vazadas

A advogada Larissa Ferrari, que viveu um relacionamento extraconjugal com o jogador de futebol Dimitri Payet, do Vasco, registrou um boletim de ocorrência após ter fotos íntimas vazadas nas redes sociais. As imagens, segundo ela, foram feitas na casa do francês, localizada no Rio de Janeiro. Ela, agora, tenta descobrir quem foi o responsável pelo vazamento.

“Chateada”

Em conversa com a coluna Fábia Oliveira nesta sexta-feira (30/5), Larissa Ferrari afirmou que as imagens em que ela aparece parcialmente sem roupa foram publicadas por um perfil no Instagram sem sua autorização. “Não consigo imaginar quem possa ter feito isso”, disse a advogada.

Ainda segundo a ex-amante de Payet, poucas pessoas tinham acesso às fotos. “As pessoas que tinham acesso eram pessoas que eu confiava. O Dimitri sempre teve fotos e vídeos meus, e as minhas amigas, porque entre mulheres não tem vergonha, é algo natural. Não ligo, mas não era qualquer pessoa que tinha acesso”, garantiu.

As imagens foram feitas na casa do jogador francês, no Rio de Janeiro, revelou Larissa. “Fico bem chateada, já estou muito exposta”, disse. “Estou tentando desvencilhar essa imagem minha do Dimitri, porque preciso seguir a minha vida”, lamentou. “Essas fotos eram na casa do Dimitri. Por isso fiz o boletim de ocorrência para tentar descobrir [quem vazou]”, explicou a advogada.

Relembre a polêmica

A advogada Larissa Ferrari viveu um relacionamento com o jogador francês Dimitri Payet, que é casado há 18 anos, por sete meses. A relação, que começou em setembro de 2024, chegou ao fim depois que ela denunciou o atleta, atualmente contratado do Vasco, de agressão física e psicológica.

Recentemente, a advogada fez um longo desabafo no seu perfil no Instagram e afirmou que, após meses de namoro, a relação entre ela e Payet não era mais saudável. “Não era mais prazeroso, doía”, disse ela sobre o ato sexual com o jogador. “Eu aceitava porque eu não queria perder ele, porque eu gostava dele”, explicou.

Larissa afirmou, ainda, que a prática sadomasoquista era comum entre o casal e que Dimitri Payet gostava de ser penetrado. Em seguida, ela relembrou um momento tenso vivido com Dimitri Payet. Segundo a advogada, o jogador pediu que ela lambesse o vaso sanitário e, em seguida, o beijasse. A ex-amante disse que chegou a vomitar no jogador.