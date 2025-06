ex-e-amigos:-veja-os-famosos-que-criam-os-filhos-juntos

Enquanto ainda nos recuperamos da separação de Virginia e Zé Felipe, o casal, um dos mais amados do Brasil, espalhou uma importante mensagem sobre os relacionamentos de hoje: mesmo que separados romanticamente, ainda é possível continuar a amizade, em especial para o bem dos pequenos.

O portal LeoDias reuniu uma lista de famosos que, assim como Virginia e Zé Felipe, já estão separados, mas que continuam apoiando um ao outro na criação dos filhos. Confira a seguir.

Virginia Fonseca, Zé Felipe, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Luciana Gimenez e Mick Jagger

Apresentadora Luciana Gimenez com o cantor Mick Jagger e o filho, Lucas Jagger

Mick Jagger e Luciana Gimenez com o filho, Lucas Jagger

A apresentadora brasileira e o astro do rock tiveram um caso breve que durou cerca de um ano no final dos anos 90, que deu luz a Lucas Jagger, hoje com 27 anos.

Mesmo que não mais um casal, eles continuam a apoiar o filho, inclusive foram vistos os três juntos na formatura de Lucas na faculdades nos EUA.

William Bonner e Fátima Bernardes

Filhos de Fátima Bernardes e William Bonner

E falando em apresentadores, os famosos jornalistas também mantém uma relação de muita amizade, com direito a atée viagem com os novos companheiros um do outro.

Bonner e Fátima se separaram em 2016 após 26 anos de casamento. Juntos tem três filhos: Laura, Vinicius e Beatriz.

Cauã Reymond e Grazi Massafera

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Instagram/ montagem Voltar

O término destes atores globais está longe de ter sido o mais amigável de todos; e mesmo depois de mais de dez anos ainda restam algumas trocas de farpas nas redes sociais.

Mas quando se trata de Sofia, que recém completou 13 anos, os papais deixam as brigas de lado e coloca um sorriso no rosto para estar junto da filha.

Claudia Raia e Edson Celulari

Claudia Raia e Edson Celulari

Outro casal formado nas novelas, os pais de Sophia e Enzo Celulari, hoje já com 22 e 28 anos, mantiveram a amizade mesmo após o divórcio em 2010.

E mesmo com novos companheiros e novos filhos, Claudia Ria e Edson Celulari continuam a boa relação em família.

Giovanna Antonelli e Murilo Benício

Pietro, filho de Giovanna Antonelli e Murilo Benício

Mais que pais do Pietro, hoje com 20 anos, Giovanna Antonelli e Murilo Benício continuam cultivando a amizade até hoje, 20 anos depois da separação.

Os atores inclusive recentemente viraram assunto no “Fofocalizando” ao protagonizar uma foto juntos na praia, com a legenda: De férias com o ex.