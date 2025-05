Ex-galã da Globo concilia atuação com o magistério: “Expandindo”

Não é de hoje que alguns artistas mudam completamente de rumo profissional e optam por seguir outra carreira. Já outros, conciliam a vida artística com novas funções. E foi isso que o ex-galã da Globo, Leonardo Miggiorin, fez.

Com mais de 20 anos de atuação, o ator atualmente também dá aula em uma universidade: “Hoje eu dou aula para jovens de 17, 18, 19 anos. Dou aula em faculdade. Aula de psicologia e projeto científico”, revelou ao canal Kaká Novelas, no YouTube.

Leia também

E explicou: “Porque eu também sou psicólogo. E as pessoas perguntam: ‘Está mudando de profissão’?. Eu respondo: ‘Não. Estou expandindo a profissão’. Todo mundo devia passar pela experiência de dar aula”, afirmou.

Segue como ator

Apesar de estar nas salas de aula uma ou duas vezes por semana, Leonardo Miggiorin continua atuando: “Dou aula em uma frequência que me permite continuar atuando. É uma forma de equilibrar as duas vocações”, garantiu.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Leonardo Miggiorin começou a atuar ainda na adolescência

Foto: Instagram/rEPRODUÇÃO 2 de 5

Leonardo Miggiorin posa sorridente para as redes sociais

3 de 5

Ele estreou em Presença de Anitta, em 2001

4 de 5

Atualmente, Leo tem 43 anos

Instagram/Reprodução 5 de 5

Leonardo Miggiorin posa nos bastidores de um evento

Divulgação

Mas quem é ele? O ator estreou na televisão ainda na adolescência. Em 2001, se destacou ao interpretar Zezinho em Presença de Anitta. Outros trabalhos que fazem parte do currículo do rapaz são Mulheres Apaixonadas (2003), Senhora do Destino (2004), A Favorita (2008) e Insensato Coração (2011), todas na emissora dos Marinho.

Mais recentemente, ele viveu uma travesti na novela Beleza Fatal, da HBO Max, e fez parte do elenco da série Vicky e a Musa, do Globoplay.