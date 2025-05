Ex-Globo, Leila Cordeiro revela divórcio após viver “decepção”

A jornalista Leila Cordeiro, que marcou a TV ao comandar o Jornal da Globo e o Jornal da Manchete ao lado do marido, Eliakim Araújo, fez um desabafo e revelou que teve uma “grande decepção” ao viver um novo relacionamento após a morte do companheiro. Aos 68 anos, ela disse que está divorciada novamente e abriu o coração nas redes.

Casal 20

Leila Cordeiro e Eliakim Araújo foram casados por 32 anos e formaram o “casal 20” do telejornalismo brasileiro. O apresentador morreu em 2016, vítima de um câncer de pâncreas, aos 75 anos. Após a perda, a jornalista se casou novamente, mas disse que se divorciou após problemas conjugais.

“Recebi muitos directs com perguntas sobre o casamento que tive depois da partida do Eliakim. Sim tive, mas já estou devidamente divorciada”, revelou a jornalista. “A pessoa não era o que eu esperava e me deu uma grande decepção sobre a qual não vou comentar por questões de privacidade”, completou Leila, sem dar detalhes do ocorrido.

Em seguida, ela afirmou que agora está casada com ela mesma. “Eu apenas estou esclarecendo que não existe mais ninguém na minha vida apesar de eu ter casado de novo… dessa vez com a pessoa certa, comigo! É verdade. Casadíssima com a minha identidade, minhas escolhas, meus defeitos e qualidades”, reforçou a jornalista.

Memórias do marido

Morando nos Estados Unidos desde 1997, Leila Cordeiro costuma usar as redes sociais para relembrar o ex-marido, que morreu há nove anos. “Me dou o direito de relembrar bons e felizes momentos do passado com Eliakim dividindo-os com vocês”, disse.

“Não para ficar vivendo do que passou, mas trazendo para o presente o privilégio de tê-los vivido com toda a intensidade. Lembrando sempre daqui pra frente que eu não tenho que me apequenar para caber na seara de ninguém. Sou quem sou da melhor maneira que posso ser e vida que segue ao lado dos meus filhos, da minha cachorrinha super amiga Lara e dos amigos virtuais ou não, mas que sempre me prestigiam e me respeitam como eu mereço”, concluiu.

“Recuperando”

Nesta quarta-feira (28/5), Leila Cordeiro voltou a usar as redes para falar sobre o novo momento na vida. Mesmo sem citar o divórcio, ela afirmou que está se “recuperando” e que aceitou a decepção.

“Sei que o brilho ainda não voltou totalmente ao olhar, que o sorriso ainda está um pouco forçado, o cabelo tá em dia, arrepiado, mas também sofrido pelo tempo que ficou despenteado. Aos poucos recuperando o que venci pela dor, ressignifiquei para poder entender melhor o amor. Sem procurar porquês aceitei a decepção”, disse.

Ela disse que o período que passou casada, porém, serviu de aprendizado. “Parei pra perguntar. Porque eu? Ao mesmo tempo veio a resposta. Porque não? Aprendizado, evolução, entendimento? Fazer o que? Faz parte da vida mesmo que regada a muito sofrimento. Bom que tudo acabou com a certeza de que não tinha mais como insistir. Era deixar ir pra eu poder ficar”, completou.