Ex-jogador Lúcio mostra tratamento em câmera hiperbárica após ter corpo queimado

No último domingo (25/5), o ex-jogador Lúcio Ferreira, de 47 anos, publicou em suas redes sociais uma fase do tratamento. Ele sofreu um acidente em casa com uma lareira e teve 18% do corpo queimado.

“Domingo também é dia de lutas e desafios. Mais uma sessão de câmera hiperbárica”, publicou ele. Na foto, o ex-atleta apareceu deitado, com os antebraços enfaixados e assistindo a uma partida de futebol.

Na semana passada, a equipe do ex-jogador informou que ele foi transferido para seguir o tratamento em o Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A equipe esclareceu que Lúcio não manuseava a lareira no momento do acidente. Ele estava na casa de um casal de amigos. O ex-atleta nem tem um lareira em casa. Ele está aposentado dos campos desde 2020.