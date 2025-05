Ex-marido de mulher desaparecida há um mês é procurado pela polícia

A Polícia Civil de São Paulo está à procura de Thiago Fernando Monteiro, de 40 anos, suspeito de envolvimento no desaparecimento de sua ex-esposa, Beatriz Aparecida de Araújo Cruz, de 31, vista pela última vez no dia 19 de abril, em Serra Negra, no interior de São Paulo. A mulher desapareceu, por volta das 22h13, quando saiu da casa da mãe para trabalhar em um hotel.

No dia seguinte, após constatar o sumiço, a família de Beatriz contatou o gerente do local onde ela trabalhava, que informou que ela não havia ido ao trabalho. Com isso, um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil deu início às investigações.

De acordo com a polícia, Thiago é suspeito de sequestro e cárcere privado. Dados e imagens de monitoramento de localização do carro dele indicam que o ex-marido estava, no mesmo horário em que a mulher foi vista pela última vez, próximo ao local em que ela desapareceu.

Leia também

Ainda conforme a polícia, desde o início de maio, o ex-marido também está sumido. Antes disso, o homem respondia mensagens afirmando que procurava pela ex-mulher, mas o telefone dele deixou de funcionar.

Desde então, o suspeito está com prisão temporária decretada e é considerado foragido pela polícia. Durante buscas policiais, o carro do homem foi apreendido e passou por perícia, que encontrou vestígios de sangue em seu interior.

Procurada pelo Metrópoles, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia de Serra Negra e uma equipe trabalha exclusivamente no caso, com apoio de unidades de outras cidades, para esclarecer os fatos.