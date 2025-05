Ex-zagueiro Lúcio é internado com queimaduras após acidente doméstico

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira em 2002, foi hospitalizado, nessa quinta-feira (15/5), com queimaduras após um acidente doméstico.

Ex-zagueiro deu entrada em hospital com queimaduras no corpo. Lúcio é pentacampeão com a Seleção Brasileira. Ex-jogador defendeu clubes do Brasil e da Europa.

Confira o boletim médico divulgado pelo Hospital Brasília, onde o ex-jogador está internado.

“O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o “Lúcio”, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15) vítima de queimaduras. O paciente encontra-se estável, consciente e sob cuidados de equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para tratamento das queimaduras”.

Lúcio tem 47 anos e defendeu clubes no Brasil como Internacional, São Paulo, Palmeiras e Brasiliense. Fora do Brasil, se destacou como Bayern de Munique e Inter de Milão.