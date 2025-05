Exames realizados pela acompanhante Nayara Macedo, também conhecida como Any Awada, confirmam que a jovem está grávida. Ela se envolveu em uma polêmica em março, ao participar de uma festa íntima que contou com a presença do jogador Neymar Jr. no interior de São Paulo. A garota de programa afirma ter mantido relações sexuais com o famoso.

Atualmente presa sob suspeita de envolvimento em um esquema de falsificação e venda de cosméticos adulterados, Any Awada foi submetida a exames que confirmaram sua gestação, de acordo com o programa Balanço Geral, da Record.

“Conclusão: idade gestacional estimada em 10 semanas e três dias”, diz o documento lido na atração. Ainda de acordo com o exame, o parto estaria previsto para ocorrer em novembro. A acompanhante diz ter mantido relações com Neymar em uma chácara localizada em Araçoiaba da Serra (SP), no dia 13 de março.

Prisão

Nayara foi presa na última quinta-feira (22/5) ao lado da mãe, Angela de Macedo, em um apartamento no bairro Alto Ipiranga, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. Durante a ação policial, foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em cerca de R$ 150 mil. A filha de Nayara, de apenas 2 anos, foi deixada sob os cuidados de uma tia.

Na segunda-feira (26/5), ela denunciou por meio de seus advogados as condições da cela estava detida na cadeia pública de Itaquaquecetuba, em São Paulo. Segundo a defesa de Any Awada, a moça estaria vivendo uma “situação precária” no presídio.

Nas redes, o advogado da acompanhante, Roberto Guastelli, após a denúncia Any foi levada para a cadeia pública do 6º Distrito Policial de São Paulo, no Cambuci, e agora aguarda nova transferência.

Detalhes

Em março, em entrevista ao Fofocalizando, Any Awada deu detalhes do seu suposto romance com Neymar Júnior. Ela afirmou que recebeu R$ 20 mil para ir até o local da festa e que não sabia quem estaria lá. “Pegaram os celulares de todo mundo. Quando chegamos lá, vimos do que se tratava. Todo mundo estava jogando poker, tinha uns 11 caras. O único que eu conhecia era o Neymar”, disse.

Segundo ela, cerca de 20 garotas de programa foram chamadas para a festa. “Todo mundo bebendo e tudo mais. Eu sou solteira, não sou casada, não tenho mulher grávida em casa. Eu estava recebendo para estar lá. Eu não estava fazendo nada mais do que o meu trabalho”, detonou ela na ocasião.

Além disso, Any Awada afirmou que uma segunda mulher também teria participado do ato sexual com ela e o jogador. Depois, em entrevista concedida a Bruno Tálamo e Gizelly Bicalho, a acompanhante disse que transou sem camisinha com Neymar.