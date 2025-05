Exames, emprego e apoio: DF terá serviços de graça para mulheres na 2ª

Mulheres em situação de vulnerabilidade terão acesso a serviços gratuitos na 24ª edição do Dia da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), na próxima segunda-feira (2/6).

A iniciativa ocorrerá das 8h às 16h, no Núcleo da DPDF, no Setor Comercial Norte (SCN), Quadra 1, Bloco G, Loja 1 – Edifício Rossi Esplanada Business, perto do Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

Ao longo das 23 edições anteriores, ocorreram mais de 40,5 mil atendimentos. Além de contarem com serviços públicos e apoio, as mulheres recebem ajuda para conseguir vagas no mercado de trabalho.

Confira os serviços que estarão disponíveis:

Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF)

Mediação e conciliação;

Orientação jurídica;

Processos iniciais de família e de saúde;

Exames de DNA gratuitos;

Atendimento psicossocial (Suap).

Escola Nacional de Acupuntura (Enac)

Auriculoterapia;

Ventosaterapia.

Núcleo Judiciário da Mulher (TJDFT)

Prevenção e enfrentamento da violência doméstica contra a mulher;

Atendimentos psicossociais de orientação e de sensibilização;

Materiais informativos voltados para o público do evento.

Divisão Integrada de Atendimento à Mulher – PCDF (senhas limitadas)

Apoio psicossocial a vítimas de violência e parentes.

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF)

Emissão de Carteira de Identidade Nacional: turno matutino.

Senac Cursos

Cadastro no programa de cursos gratuitos.

Senac Beleza (senhas limitadas)

Tranças: turno matutino.

Secretaria de Desenvolvimento Social – Cras Móvel (senhas limitadas)

Serviços socioassistenciais.

Secretaria da Mulher

Entrega de kits e panfletos informativos;

Orientações a mulheres vítimas de violência;

Explicações sobre diversidades etária, étnico-racial, de gênero, de orientação sexual e neurológicas.

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab)

Atendimento para regularização e inscrição em programas habitacionais.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet)

Vagas de emprego;

Cesta do trabalhador;

Atendimento ao empregador;

Orientação quanto à Carteira de Trabalho Digital;

Inscrições e orientações para os cursos ofertados pela Sedet;

Seguro-desemprego;

Orientação profissional.

Secretaria da Pessoa com Deficiência (SEPD)

Cadastro da pessoa com deficiência;

Carteira de identificação da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA);

Solicitação do cartão de identificação da pessoa com deficiência;

Orientações para a concessão de Passe Livre para pessoa com deficiência (PCD);

Orientações para a concessão de Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Instituto Fecomércio

Vagas de estágio ou jovem aprendiz para estudantes de ensino médio, técnico e superior (para a efetivação do cadastro, é necessário levar CPF, RG, dados escolares e pessoais dos alunos).

Caixa Econômica Federal (CEF)

Consulta;

Desbloqueio dos aplicativos Caixa Tem e FGTS;

Emissão de boletos;

Emissão de cartão social, poupança e conta corrente;

Consulta ao PIS e ao FGTS;

Renegociação de dívidas.

Sesc (senhas limitadas)

Mamografia;

Exame citopatológico;

Odontologia (limpeza e restauração).

Banco de Brasília (BRB)

Cadastro no BRB Mobilidade;

Solicitação e cobrança de 2ª via do Cartão Mobilidade.

Secretaria de Saúde (SES-DF)

Multivacinação.

Creas Migrantes (senhas limitadas)

Atendimento e orientação multilíngue a mulheres migrantes;

Escola de Barbeiro Roberto Ramos: turno matutino (cortes de cabelo; barba).

Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejus)

Acolhimento e apoio psicossocial às vítimas de violência e seus familiares.

Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb)

Distribuição de água potável;

Negociação e renegociação;

Alteração de titularidade;

Suspensão de fornecimento e religação;

Revisão de conta;

Agendamento de atendimento.

Secretaria de Turismo (Setur)

Atendimento para emissão de Carteira do Artesão.

Secretaria de Esporte e Lazer (SEL)

Inscrições para a população vulnerável nos centros olímpicos e paralímpicos mais próximos de casa.

Secretaria de Educação (SEEDF)

Cartão Creche;

Cartão Material Escolar.

Integracor Medicina Cardiovascular

Consulta com médico cardiologista.

Neoenergia Brasília

Esclarecimento de dúvidas;

Solicitações de serviços.

Instituto Corpo e Mente (senhas limitadas)

Tratamento de distúrbios físicos e emocionais com reflexologia.

Instituto Sabin

Distribuição de vouchers para exames laboratoriais.

Fios da Diversidade

Corte feminino;

Escova;

Design de sobrancelhas.

Instituto Brasil Te Ama