ExpoJuruá terá shows de Gusttavo Lima, Wesley Safadão e Raça Negra; entrada será 1kg de alimento

O Governo do Estado divulgou, nesta sexta-feira (30), as atrações nacionais que animarão a 20ª edição da Expoacre Juruá, marcada para acontecer de 1º a 6 de julho, em Cruzeiro do Sul. A feira, já consolidada como uma das maiores do Acre, promete impulsionar a economia local, com destaque para os setores de turismo, agronegócio e comércio.

A programação contará com grandes nomes da música brasileira. O grupo Raça Negra abre o evento no dia 1º, seguido por Gusttavo Lima no dia 2. Isaías Saad, Marcinho Sensação, Vila Kids Festival e o encerramento com Eric Land e Wesley Safadão completam a agenda. Para acompanhar os shows, o público deverá levar 1 kg de alimento não perecível.

Com foco em inovação, inclusão produtiva e valorização cultural, a Expoacre Juruá espera atrair visitantes de várias partes do país. O governador Gladson Cameli destacou o papel estratégico da feira na geração de empregos, fortalecimento do turismo e divulgação do potencial econômico do Vale do Juruá.

Veja a programação:

1º de julho – Raça Negra

2 de julho – Gusttavo Lima

3 de julho – Isaías Saad (noite gospel)

4 de julho – Marcinho Sensação

5 de julho – Vila Kids Festival (público infantil)

6 de julho – Eric Land e Wesley Safadão