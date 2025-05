Exposta, famosa confessa ter se envolvido com homem casado: ‘Minha b* é quente’

Na última quarta-feira (21), o nome de MC Rebecca foi envolvido em uma grande polêmica. É que a cantora foi acusada de ter se envolvido com um homem comprometido durante seu intercâmbio pela Europa. A situação veio à tona após a suposta esposa do estrangeiro tornar o caso o público.

O que MC Rebecca fez?

Rebecca decidiu não se calar diante da polêmica em que foi envolvida e respondeu com firmeza às acusações. “Fiquei com ele, sim. A princípio, ele era solteiro! Estávamos nos conhecendo desde que cheguei a Londres. Há um mês e meio nos víamos com frequência, e ele nunca deu indícios de que era casado”, afirmou a funkeira, sem fugir da confusão.

De acordo com ela, a situação saiu do controle por conta de mensagens enviadas no Instagram. “Ela fez um verdadeiro circo. Às seis da manhã, meu humor não estava dos melhores, então fui debochada mesmo. Ela conseguiu meu número e me mandou fotos, vídeos, insultos e xingamentos”, contou.

Cansada da exposição e das críticas, a artista mandou um recado direto e sem papas na língua: “Gente, o bofe apronta e a mulher quer brigar comigo? Eu sou solteira! Ele é que tem que parar de me mandar mensagem. Falei que minha b* é quente — e nisso, não menti!”, disparou.

Com a repercussão tomando conta das redes, Rebecca voltou a se pronunciar. Em seu perfil no Instagram, ela criticou a maneira como páginas de fofoca trataram o caso. Para a cantora, o sensacionalismo em torno do episódio ultrapassou o limite e poderia ter afetado sua saúde mental.

Quem é MC Rebecca?

Rebecca Alves, mais conhecida como MC Rebecca, tem 26 anos e conquistou seu espaço no cenário musical unindo talento como cantora e dançarina. Musa do Salgueiro no Carnaval carioca, sua história de vida é marcada por superações desde os primeiros dias.

Filha de uma mulher que foi abandonada grávida e acabou presa, Rebecca passou os seis primeiros meses de vida no conselho tutelar. Foi criada pelos tios maternos no bairro do Engenho Novo, subúrbio do Rio de Janeiro.

Sua trajetória artística começou justamente na quadra do Salgueiro. Entre 2016 e 2019, brilhou como Rainha das Passistas, abrindo caminho para o sucesso nacional. A virada aconteceu quando lançou o hit Cai de Boca, composição de Ludmilla que rapidamente caiu no gosto do público.

A partir daí, mergulhou de vez no funk. Sob o comando da empresária Kamilla Fialho, conhecida por ter gerenciado carreiras de estrelas como Anitta e Lexa, Rebecca ampliou sua presença no mercado e fez seu nome.

Assumidamente bissexual, ela é mãe solo de Morena, nascida em 2017. O pai biológico da criança, que não quis reconhecê-la, nunca teve o nome revelado. Na vida pessoal, teve um relacionamento de cerca de dois anos com o influenciador fitness Lucas Godinho. Recentemente, a atriz e ex-BBB Bruna Griphao revelou publicamente que já ficou com Rebecca, o que agitou as redes sociais.