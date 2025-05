Expulso, filho de Latino divulga vídeo do pai e o coloca em situação difícil

O filho de Latino que foi expulso de casa quebrou o silêncio e decidiu expor o pai na terça-feira (20). Em seu perfil nas redes sociais, o rapaz, de 26 anos, publicou um vídeo com a intenção de comprometer o cantor.

Nas imagens, Latino aparece fumando. “Esse é o exemplo de pai que me chamou de drogado nas redes sociais. Meu pronunciamento virá”, avisou Guilherme, que se identifica como “Namentti” na internet.

Nesta manhã, o cantor usou as redes sociais para desabafar sobre o filho, que seria dependente químico. Sem citar o nome dele, Latino disse que o rapaz agrediu sua atual esposa e a mãe biológica dele, e que tentou tudo o que pôde para ajudá-lo.

Em um vídeo publicado, Latino destacou que descobriu a paternidade aos 18 anos e que não conviveu com o filho durante a infância e adolescência.

“Na mesma hora fiz DNA, trouxe ele para perto, o empreguei em vários lugares, pedi ajuda pra várias pessoas. Inclusive, na minha própria banda. Trouxe ele para trabalhar comigo, mas infelizmente ele não se adaptou em nenhum emprego que arrumei pra ele e nem na minha banda”, declarou.

O artista decidiu trazer a história à tona após ser ameaçado pelo filho, que prometeu expô-lo para a imprensa. “Tô cansado de ser extorquido pelo meu filho. Eu não aguento mais. Ele vivia dizendo que se ele quisesse abrir a boca pra falar mal de mim, que as pessoas poderiam acreditar nele, porque é um filho. Passei a vida inteira dando dinheiro para ele. Primeiro, porque não queria que as pessoas vissem que ele é mal caráter, que o julgassem e o maltratassem. Não queria que ele passasse pelo que passei na minha vida. Então fui sempre aguentando. Aí chegou uma hora que falei: chega”.

Latino diz que estava, de certa forma, financiando o vício do filho. “Eu tive que parar porque o dinheiro não estava indo para a alimentação, estava indo para sustentar o seu vício e isso estava me causando um problema até espiritual”, encerra ela, que decidiu “cortar de vez o laço” com o rapaz, que estaria “mascarando a sua verdadeira face”.