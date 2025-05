Fã tatua “Volta, Zé Felipe e Virgínia” na canela e viraliza nas redes

Uma fã do ex-casal Zé Felipe e Virgínia Fonseca resolveu levar a sério sua torcida pela reconciliação dos dois artistas. Em vez de se limitar a comentários nas redes sociais ou publicações emocionadas, ela decidiu eternizar seu apelo diretamente na pele. A frase escolhida – “Volta, Zé Felipe e Virgínia” – foi tatuada na canela, transformando o corpo em um verdadeiro outdoor de uma separação alheia.

O gesto inusitado rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando debates e memes sobre os limites do amor de fã. A ação, além de expressar apoio ao casal que recentemente anunciou o fim do relacionamento, reflete o fenômeno crescente da cultura de fãs na era digital, onde o envolvimento com a vida dos famosos ultrapassa a simples admiração e se torna participação ativa.

Fica a dúvida que se caso o casal volte, a fã se comprometerá com uma nova tatuagem de agradecimento, ou se a manifestação já cumpriu seu papel de chamar atenção, ou se o ato éuma tentativa proposital de viralizar, considerando a simplicidade da tatuagem e a facilidade com que pode ser coberta no futuro.