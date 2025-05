Fabiana Karla descobre que é superdotada após receber diagnóstico de TDAH

Fabiana Karla sempre conviveu com uma inquietação que não sabia explicar. Chegou a ser diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção, mas anos depois descobriu a verdadeira razão: a atriz é superdotada. Em entrevista ao GShow, a humorista contou que só entendeu esse sentimento após realizar uma série de testes que confirmaram suas altas habilidades.

Em 2023, Fabiana decidiu investigar a origem da angústia que sempre teve e se sentiu aliviada quando recebeu um diagnóstico de TDAH. No entanto, tudo mudou após uma conversa nos bastidores de uma peça. Odilon Wagner, que havia participado do programa “Sem Censura” ao lado de um especialista em superdotação, questionou o diagnóstico da atriz.

Para Odilon, não havia dúvida: Fabiana não tinha TDAH, e sim superdotação. Foi ele quem plantou a semente que mudaria tudo. Embora tenha rido da observação do amigo, a atriz começou a revisitar situações do passado em que se sentia diferente, como quando pulou o jardim de infância e chegou ao ensino fundamental já sabendo ler e escrever.

No passado, Karla chegou a ouvir que poderia ser superdotada, mas só anos depois começou a ligar os pontos. Para tirar a dúvida, procurou uma clínica especializada, realizou os testes necessários, e confirmou: sim, ela possui superdotação, e apresenta desempenho elevado, além de uma facilidade excepcional para aprender e resolver problemas.

No entanto, Fabiana destaca que não se considera uma gênio. Depois de anos convivendo com a angústia e essa sensação constante de urgência, ela finalmente entendeu o que tem e agora quer dar voz a quem passa pelo mesmo: “Sofri a vida inteira com gente que não soube ampliar meus horizontes com essa minha alta habilidade”, declarou.

“É muito difícil falar sobre isso, porque muita gente não está preparada para esse depoimento. Vão achar que estou me sentindo um gênio e não é isso. Estou usando minha voz para falar que o Brasil precisa olhar para os alunos que necessitam de apoio e projetos que possam auxiliá-los. Sentir-se inadequado, acarreta muito sofrimento”, finalizou a famosa.