Fabiana Karla revela diagnóstico tardio: “Sofri a vida inteira”

Fabiana Karla sempre conviveu com uma inquietação que não sabia explicar. Durante muito tempo, acreditou que o sentimento era resultado de um Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), diagnóstico que chegou a receber. No entanto, anos depois, a atriz e humorista descobriu que é superdotada.

Em entrevista ao GShow, Fabiana contou que só conseguiu entender esse sentimento após realizar uma série de testes que confirmaram suas altas habilidades. A descoberta aconteceu recentemente, mas foi um processo que começou a se desenrolar em 2023, quando ela decidiu investigar a origem da angústia que a acompanhava há anos.

Na época, Fabiana se sentiu aliviada ao receber o diagnóstico de TDAH. “Achei que finalmente tinha encontrado a resposta”, contou. No entanto, tudo mudou após uma conversa nos bastidores de uma peça com o ator Odilon Wagner. Ele, que havia participado do programa Sem Censura ao lado de um especialista em superdotação, questionou o diagnóstico da colega.

Para Odilon, não havia dúvida: Fabiana não tinha TDAH, e sim superdotação. A observação do amigo plantou a semente que mudaria completamente a visão da atriz sobre si mesma.

Embora tenha rido do comentário de Odilon inicialmente, Fabiana começou a revisitar situações do passado. A atriz lembrou, por exemplo, de quando pulou o jardim de infância e chegou ao ensino fundamental já sabendo ler e escrever.

“Ouvi no passado que poderia ser superdotada, mas só anos depois comecei a ligar os pontos”, revelou. Determinada a tirar a dúvida, procurou uma clínica especializada, realizou os testes necessários e confirmou que possui superdotação, com desempenho elevado e uma facilidade excepcional para aprender e resolver problemas.

Apesar da confirmação, Fabiana faz questão de destacar: “Não me considero uma gênio”. Depois de anos convivendo com angústia e uma constante sensação de urgência, ela finalmente entendeu sua trajetória e agora quer usar sua voz para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo.

“Sofri a vida inteira com gente que não soube ampliar meus horizontes com essa minha alta habilidade”, declarou.

Fabiana também refletiu sobre o impacto social da superdotação e a falta de preparo para lidar com esse perfil de pessoas. “É muito difícil falar sobre isso, porque muita gente não está preparada para esse depoimento. Vão achar que estou me sentindo um gênio e não é isso. Estou usando minha voz para falar que o Brasil precisa olhar para os alunos que necessitam de apoio e projetos que possam auxiliá-los. Sentir-se inadequado acarreta muito sofrimento”, finalizou.