Fabiano, dupla de César Menotti, fala sobre novo estilo de vida após perder 40 quilos

Fabiano Menotti, da dupla sertaneja com César Menotti, abriu o jogo sobre as transformações físicas que viveu após eliminar 40 quilos. Aos 47 anos, e após dois anos de mudanças de hábitos, o cantor celebra, com muito orgulho, essa grande conquista.

Além da mudança na aparência, ele destaca os benefícios para sua vida profissional: “Nunca imaginei que ia chegar nesse ponto de cuidar tanto assim de mim, mas o resultado é maravilhoso. A energia do palco mudou demais! Eu me sinto mais disposto e mais leve”, afirmou em entrevista à revista Quem.

Atualmente, a dupla, que comemora 20 anos de carreira, está rodando o país com a turnê “XX Anos – Intensidade”. Mesmo com a agenda intensa, Fabiano tem buscado manter uma rotina mais equilibrada. “Agora, levo uma vida mais saudável dentro do possível, afinal, estou sempre na estrada, então tento ao máximo manter o equilíbrio. Não é fácil porque a rotina de show é pesada, mas o cuidado com a saúde, sem dúvida, faz uma diferença gigante. Saúde em primeiro lugar, é o que eu falo”, declarou.

O cantor também compartilhou a satisfação de estar inspirando outras pessoas com sua trajetória. “Não tem coisa mais gratificante do que receber uma mensagem de alguém dizendo que começou a se cuidar, ou que melhorou de vida por algo que a gente falou”, destacou.

Recentemente, Fabiano contou que o medicamento Mounjaro foi um dos aliados no processo. “Há dois anos resolvi mudar de vida e quando tomei a vacina me tirou a fome. À medida que comecei a tomar vacina, comecei a ir pra academia, mudei radicalmente a minha alimentação aumentando mais a proteína e diminuindo o carboidrato”, relatou em entrevista ao Jornal dos Famosos.