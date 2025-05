Fábio de Melo: gerente diz que dono de café confirmou sua inocência

O caso envolvendo o ex-gerente da cafeteria Havanna, em Joinville (SC), e o padre Fábio de Melo acaba de ganhar um novo desdobramento. Jair José Aguiar da Rosa concedeu uma entrevista ao canal do jornalista Ricardo Feltrin no YouTube e voltou a se defender das acusações feitas pelo religioso.

Na conversa com o colunista, o ex-gerente afirmou que não discutiu e sequer chegou a conversar com Fábio de Melo, como o padre havia alegado. Ele disse ainda que foi demitido por pura pressão exercida pela repercussão causada pela denúncia de uma figura pública.

O pronunciamento de Jair José

“A minha demissão ocorreu por conta da repercussão que o vídeo teve. Quando um dos sócios foi à empresa para conversar comigo, eu falei: ‘não faça isso comigo, eu acabei de entrar, a minha carteira vai ficar suja, como é que eu vou ficar com a minha carteira como gerente que ficou 23 dias trabalhando? Que indicação eu vou dar?’”, relatou.

O ex-gerente afirmou então ter ouvido do responsável pela loja que este reconhecia sua conduta correta, mas que, diante da visibilidade do padre, a demissão seria inevitável:

“‘Eu sei que você não fez nada de errado, Jair. A gente viu as câmeras de segurança, nós e a franquia que representa a marca no Brasil, realmente vimos que você não está errado, a gente sabe que você é inocente. Mas quero que você entenda que Fábio de Melo é uma pessoa muito querida, tem mais de 26 milhões de seguidores’”, teria dito o sócio, segundo Jair.

Entenda o caso

O padre Fábio de Melo se envolveu em uma polêmica após relatar, nas redes sociais, um episódio ocorrido em uma unidade da cafeteria Havanna, em Joinville (SC), no último dia 10 de maio.

Segundo o religioso, ele teria sido tratado com grosseria por um gerente do local ao questionar uma divergência entre o valor mostrado na prateleira e o cobrado no caixa por dois potes de doce de leite diet.

A postagem viralizou nas redes sociais, e poucos dias depois, o gerente Jair José Aguiar foi demitido. A decisão da empresa, no entanto, passou a ser questionada após Jair vir a público com sua versão dos fatos.

Em entrevistas, Aguiar negou qualquer contato direto com o padre e explicou que apenas reposicionou uma etiqueta de preço que havia se soltado. Ele ainda afirmou que os donos da franquia analisaram as imagens das câmeras de segurança e não encontraram qualquer comportamento inadequado por parte dele, mas, mesmo assim, decidiram por sua dispensa em razão da repercussão do caso.

O padre Fábio de Melo lamentou o desligamento de Jair, mas manteve sua narrativa. Segundo ele, não haveria motivo para mentir sobre o ocorrido, e sugeriu que as imagens das câmeras fossem revisadas para que a situação fosse devidamente esclarecida.