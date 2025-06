Falha em andaime deixa operários presos a 40 metros de altura no RJ

Dois operários que estavam presos a cerca de 40 metros do chão, em um andaime suspenso no alto de um edifício localizado na Avenida Engenheiro Martins Romeo, em Niterói, foram resgatados por militares do 3º Grupamento de Bombeiros Militar na tarde dessa sexta-feira (30/5).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve uma falha no motor do equipamento, chamado de “jaú”, que impossibilitou a descida dos trabalhadores.

