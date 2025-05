Falsa médica é presa por exercício ilegal da profissão enquanto treinava em academia de Manaus

Uma mulher foi presa em flagrante nesta segunda-feira (19) enquanto realizava exercícios em uma academia localizada na zona Centro-Sul de Manaus. A ação foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas, que já investigava a suspeita por atuar ilegalmente como médica pediatra, mesmo sendo estudante de Educação Física.

Identificada como Sophia Livas, a mulher vinha se apresentando há anos como especialista em cardiopatias infantis. Segundo as autoridades, ela utilizava um carimbo furtado de uma profissional do Hospital Getúlio Vargas e chegou a atender crianças com condições delicadas, como autismo e problemas cardíacos, inclusive prescrevendo medicamentos controlados.

Durante as investigações, os policiais descobriram que a suspeita também oferecia atestados médicos falsos a trabalhadores do Polo Industrial de Manaus, o que levou à demissão por justa causa de vários deles. Além disso, há indícios de que ela usava documentos falsos para assumir, inclusive, a posição de professora voluntária em um curso de Medicina.

Outro ponto destacado pela polícia é o uso indevido da imagem do prefeito de Manaus nas redes sociais. Sophia se apresentava como sobrinha do gestor e usava uma foto do político com a filha para reforçar a mentira.

Na casa dela, os investigadores encontraram mais documentos falsificados e receituários em branco. Sophia foi detida no momento em que fazia exercícios para os glúteos na academia e, agora, deve responder por exercício ilegal da medicina, falsidade ideológica e uso de documentos falsos.

Veja o momento da prisão: