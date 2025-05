Família perde 5 em naufrágio no rio Tocantins; 2 vítimas eram crianças

Cinco pessoas da mesma família — entre elas duas crianças — morreram após a embarcação em que estavam, do tipo rabeta, virar ao bater em uma pedra no Rio Tocantins no fim da tarde de domingo (25/5), no município de Governador Edison Lobão (MA).

Os familiares voltavam de uma chácara na região do povoado Setor Agrícola quando ocorreu o acidente. Ao todo, nove familiares estavam na embarcação. Segundo o Corpo de Bombeiros, outras quatro pessoas foram resgatadas com vida.

Carlos Eduardo Silva Leite, de 9 anos, foi retirado da água ainda com vida, mas não resistiu. Já uma criança de 5 anos, que estava desacordada após ingerir muita água, foi reanimada na margem do rio e levada em estado grave ao Hospital Municipal de Imperatriz.

As buscas pelos desaparecidos foram interrompidas no domingo devido à baixa visibilidade. Na manhã desta segunda-feira (26/5), os corpos foram localizados por barqueiros que auxiliaram as equipes oficiais. Os trabalhos foram coordenados pelo major André, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM).

As vítimas foram identificadas como:

Duval Silva Freitas, 42 anos;

José Ribamar Cavalcante Magalhães, 65 anos;

André Silva Leite, 40 anos;

Moisés Silva Freitas, 11 anos;

Carlos Eduardo Silva Leite, 9 anos.

As vítimas seriam moradoras do bairro Vila Nova, em Imperatriz (MA). Apesar da redução no nível das águas, o trecho do rio onde ocorreu o naufrágio não é considerado seguro para navegação, segundo os bombeiros. A família, porém, não estava em atividade de lazer ou banho no momento do acidente.