Família questiona liberdade de policial civil e diz que crime pode ter sido premeditado

A senhora Fátima Costa, de 53 anos, concedeu entrevista aos meios de comunicação na noite deste sábado (24), na capela da Funerária São Francisco, onde o corpo de seu irmão, Francisco Rui Costa, de 55 anos, estava sendo velado. Rui foi morto pelo policial civil Fábio Caldeira, acusado de atirar e matar o vizinho na manhã deste sábado, dentro do próprio terreno, na Rua Almirante Jaceguai, no bairro Isaura Parente, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas por Fátima, uma testemunha afirmou que o policial chamou a vítima minutos antes de matá-la. A testemunha se aproximou dos dois, mas foi afastada por Fábio. Todo o crime ocorreu dentro do terreno de Rui, que foi atingido por cinco disparos de arma de fogo. De acordo com a família, um dos tiros teria sido efetuado quando a vítima já estava caída no chão.

Fátima questiona por que Fábio Caldeira foi posto em liberdade sem ser preso em flagrante e sem passar por audiência de custódia, o que seria o procedimento normal em casos de homicídio.

Ainda segundo relatos da família, na semana anterior ao crime, o policial Fábio teria dito que queria que Rui deixasse o imóvel e o ameaçou de morte, afirmando que o mataria se ele não saísse da casa.

A família entregou vídeos que, segundo ela, mostram o policial civil dentro do terreno logo após o crime, verificando se Rui ainda estava vivo.

Fátima revelou ainda que a rixa entre os dois era antiga. Cerca de três anos atrás, Fábio teria tentado estrangular Rui e apontado uma arma para seu rosto. Na ocasião, segundo a irmã da vítima, a esposa de Fábio — que é delegada — teria dito: “Não mata ele, não. Você está em estado probatório.” Para Fátima, essa cena demonstra que Fábio sempre teve a intenção de matar seu irmão e apenas esperava o momento certo. Ela lamentou ainda que a delegada tenha se mostrado mais preocupada com o cargo do marido do que com a vida do irmão.

O enterro está marcado para as 16h deste domingo, no Cemitério Morada da Paz, na região do Calafate, em Rio Branco.

Veja o vídeo: