Familiares de vítimas de acidente na Via Verde fazem ato por justiça nesta sexta no MPAC

Familiares e amigos de Marcio Pinheiro, Carpegiane Lopes e Fábio Farias, vítimas de um acidente de trânsito que matou os três trabalhadores, realizam nesta sexta-feira (30) um ato por justiça. A manifestação acontece às 9h da manhã, em frente ao Ministério Público do Estado do Acre, no bairro Ipase, em Rio Branco.

O protesto é um grito de revolta e pedido de justiça. “Queremos que a justiça seja feita. Isso não foi um acidente, isso foi um crime. Não vamos deixar esse crime cair no mar do esquecimento”, afirmam familiares e amigos.

Marcio, Carpegiane e Fábio eram funcionários da Empresa de Vigilância VIP. No dia 17 de abril, os três foram vítimas quando uma caminhonete, conduzida por Talysson Duarte, invadiu a contramão e bateu violentamente contra três motocicletas.

Marcio morreu ainda no local. Carpegiane faleceu dias depois, na UTI. Fábio ficou internado por mais de um mês, lutando pela vida, mas também não resistiu e morreu no último dia 22 de maio.

O ato desta sexta-feira cobra que o caso não seja esquecido e que os responsáveis sejam responsabilizados.