Familiares de vítimas de acidente na Via Verde protestam em frente ao Ministério Público

Na manhã desta quinta-feira (30), familiares dos trabalhadores mortos no grave acidente ocorrido na Via Verde, no último dia 17 de abril, realizaram um protesto em frente à sede do Ministério Público do Estado do Acre, no Centro de Rio Branco. O grupo cobra respostas e providências por parte das autoridades.

FIQUE POR DENTRO: Familiares de vítimas de acidente na Via Verde fazem ato por justiça nesta sexta no MPAC

O acidente, que envolveu uma caminhonete e o veículo da empresa VIP, resultou na morte de três funcionários da empresa.

De acordo com os manifestantes, o motorista da caminhonete, identificado como Talysson Duarte, teria causado a colisão. Os familiares alegam que, mesmo mais de um mês após a tragédia, não houve avanço significativo na apuração dos fatos nem responsabilização do suspeito.

Durante o ato, os familiares pediram justiça e denunciaram a falta de retorno por parte do poder público. Cartazes com frases de protesto foram exibidos pelos presentes, que exigem uma resposta efetiva do Ministério Público e das autoridades de trânsito sobre o caso.