Famosos reagem à notícia da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe

A notícia de que chegou ao fim o casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe pegou a internet de surpresa e causou um verdadeiro alvoroço. E até mesmo os famosos reagiram ao anúncio, postado na noite de terça-feira (27/5) pela influenciadora.

Nos comentários, alguns ex-BBBs e outras celebridades opinaram sobre o caso: “Tô só o ódio aqui. Que merda. E agora, como vou acreditar no amor?”, escreveu Jaquelline, campeã de A Fazenda 15. “Vão orar e deixem de gracinha”, disparou Bill Araújo. “É o quê? Podem falar que é marketing, a gente passa pano”, garantiu Álvaro. “Como assim? Isso é sério gente? ”, questionou Lucas Guimarães.

16 imagens

Instagram/Reprodução

Instagram/Reprodução

Instagram/Reprodução

Instagram/Reprodução

Virginia deu indícios de separação de Zé Felipe antes de anúncio

Reprodução/Instagram

Reprodução.

Stories de Virginia e Zé Felipe poucas horas antes do anúncio da separação

Reprodução/Instagram

Stories de Virginia e Zé Felipe poucas horas antes do anúncio da separação

Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término do casamento

Instagram/Reprodução

Zé Felipe e Virginia Fonseca

Instagram/Reprodução

Virginia Fonseca, Zé Felipe, Mara Alice e José Leonardo

Reprodução/Instagram

Zé Felipe e Virginia Fonseca dão beijão durante passeio

Instagram/Reprodução

Virginia Fonseca e Zé Felipe

Instagram/Reprodução

Virginia Fonseca e Zé Felipe posam com os três filhos

Instagram/Reprodução

Virginia Fonseca e Zé Felipe dão selinho antes de viagem

Instagram/Reprodução

Virginia Fonseca com Zé Felipe e os filhos

Reprodução

A notícia do término

Chegou ao fim o casamento da influenciadora digital Virginia Fonseca com o cantor Zé Felipe. O anúncio foi feito por meio de um post compartilhado pelos famosos no Instagram de forma conjunta na noite de terça-feira (27/5).

Procurada pela coluna Fábia Oliveira, a assessoria de imprensa de Virginia Fonseca confirmou a separação e negou rumores de marketing em torno do tema delicado.

O pronunciamento

Na mensagem, os dois explicaram que continuam unidos, mas de uma forma diferente: agora como amigos, com o objetivo principal de cuidar dos três filhos. Eles afirmaram que o fato de não estarem mais juntos como casal não diminui o valor da família que construíram ao longo dos anos.

No texto, Virginia e Zé Felipe afirmaram ainda que a decisão foi tomada com honestidade, em vez de manter uma relação apenas por aparência.

O ex-casal fez questão de destacar que viveram a relação de forma intensa, celebraram a chegada dos filhos e foram parceiros em todas as fases. Afirmaram ainda que continuam torcendo um pelo outro e desejam seguir em paz, com sabedoria para cuidar de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os frutos do amor que viveram.

Relembre a relação

Virginia Fonseca e Zé Felipe protagonizaram um dos romances mais midiáticos do Brasil nos últimos tempos. A história começou em junho de 2020, quando o cantor descobriu um vídeo da influenciadora no TikTok e resolveu iniciar uma conversa.

O entrosamento foi imediato: cerca de duas semanas depois, Virginia embarcou para conhecê-lo pessoalmente. Já nos primeiros dias juntos, iniciaram o namoro e, pouco tempo depois, decidiram dividir o mesmo teto.

Casamento acelerado

A relação avançou em ritmo acelerado. Com apenas dois meses de namoro, Virginia descobriu a primeira gravidez. Em 26 de março de 2021, os dois oficializaram a união em uma cerimônia civil íntima, realizada em casa.

Na época, ela já estava no sétimo mês de gestação de Maria Alice, a primogênita do casal. Depois dela, vieram Maria Flor, nascida em outubro de 2022, e José Leonardo, que chegou em setembro de 2024.

Em março de 2025, o casal completou quatro anos de casamento. Zé Felipe aproveitou a data especial para publicar uma homenagem nas redes sociais, celebrando a trajetória que construíram juntos e a família formada ao longo desse período.

Leia o comunicado do término na íntegra

“Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos.

Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos.

Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós.

Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos.

Estamos em paz e prontos para cuidar dos frutos do nosso amor; Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo amamos vocês e tudo que representam. Que Deus abençoe nossa união e nos dê sabedoria pra seguir em frente”.