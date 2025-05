Famosos reagem ao casamento de Zé Felipe e Virginia Fonseca e se solidarizam

Perto do Dia dos Namorados, a internet foi surpreendida com uma notícia que mexeu com fãs, amigos e familiares: o fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe. O casal, que estava junto desde 2020, deixou os famosos em choque ao anunciar o término de forma bastante repentina.

Em choque influenciadores deixaram mensagens no post que falava do término. O influenciador Gustavo Rocha escreveu: “Que?”. Álvaro ainda brincou: “Pode falar que é marketing que a gente passa pano”. A influenciadora Nanda Batista também reagiu, desacreditada: “Deve ser música, não é possível”. Camila Loures comentou: “Fala que é meme, por favor”.

“Amo vocês”, escreveu o amigo do casal, Rafa Uccman. O MC Oruam, assim que soube da informação, publicou um vídeo nas redes sociais reagindo à separação. “Que isso, o mundo tá acabando”, disse, surpreso.

“Meu Deus”, lamentou a ex-BBB Deniziane. “Meu Deus, tô sofrendo junto. A família que mais amo acompanhar”, declarou Mirela Janis, que completou: “De coração, eu desejo que todo o mal que as pessoas jogam contra essa família seja repreendido em nome de Jesus! Vocês são uma família linda e Deus pode mudar qualquer cenário. Eu espero que fiquem bem”.

O término foi anunciado em uma publicação conjunta dos dois. “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, escreveram na legenda, acompanhada de uma foto do casal.

O cantor e a apresentadora construíram juntos uma bela família, sendo pais de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo.