“Farofa da Cunhã”: Gkay é aclamada no palco do Festival da Cunhã, em Manaus

Durante o Festival da Cunhã nesse sábado (24/5), a influenciadora Gkay subiu ao palco da atração em Manaus e foi aclamada pelo público. Vestida com um look branco com penas vermelhas e azuis, em homenagens aos Bois-Bumbá Garantido e Caprichoso, a influenciadora levou todos a loucura ao anunciar o sonho de trazer a famosa “Farofa da Gkay” para a região Norte.

“Meu maior sonho é trazer a Farofa para cá”, anunciou Gkay, causando um coro de gritos da plateia: “Farofa! Farofa! Farofa!”.

Idealizado pela ex-BBB Isabelle Nogueira, o Festival da Cunhã trouxe um grande público para curtir as atrações musicais e a cultura amazônica durante o pré-Parintins. A atração musical foi comandada pelas sertanejas Maiara e Maraisa.

Na plateia, nomes como os também ex-BBBs Amanda Meirelles, Thais Braz, Daniele Hypolito, Lucas Buda, Leidy Elin e Sarah Andrade. Entre os influenciadores, marcarão presença John Drops, Gominho, Maíra Azevedo, Gkay, Ruivinha de Marte e Beta Boechat, além das cantoras Zaynara e Pocah, e o ator Victor Lamoglia, entre outros.

Além das sertanejas, Márcia Siqueira, Zona Tribal, Uendel Pinheiro, Mady & Seus Namorados, Edilson Santana, Dyakapir e Israel Paulain também se apresentam no estádio.

“É com imensa alegria que vejo a primeira edição do Festival da Cunhã se tornar realidade! Será um verdadeiro palco de celebração da nossa cultura e da nossa gente. Queremos mostrar ao Brasil e ao mundo o poder da nossa identidade, com muita música, festa e vivências amazônicas”, contou Isabelle Nogueira com exclusividade ao portal LeoDias.