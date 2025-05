Farra do INSS: Nelson Wilians cita honorários adiantados de alvo da PF

Citado por movimentações financeiras suspeitas no inquérito da Polícia Federal (PF) que investiga o esquema bilionário de fraudes contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o advogado Nelson Wilians disse a interlocutores que as transações que fez com o empresário Maurício Camisotti, um dos principais alvos da investigação, superam os R$ 15 milhões que já vieram à tona.

Segundo o relato dele, a PF pode ter encontrado no material apreendido com Camisotti, suspeito de ser “beneficiário final” dos descontos indevidos praticados por três entidades da farra do INSS, documentos que demonstrem operações financeiras ainda maiores entre os dois. Questionado sobre o que seriam, Nelson Wilians disse se tratar de antecipação de honorários advocatícios, prática incomum.

O escândalo do INSS foi revelado pelo Metrópoles em uma série de reportagens publicadas a partir de dezembro de 2023 que levaram à abertura de inquérito pela PF e abasteceram as apurações da Controladoria-Geral da União (CGU). Após a Operação Sem Desconto, no dia 23/4, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi demitido e o ministro da Previdência, Carlos Lupi, entregou o cargo.

Antes de ser advogado da Ambec, uma das entidades ligadas ao empresário envolvidas nas fraudes no INSS, Nelson Wilians defendia a Prevident, que pertence a Camisotti, em uma ação contra a rescisão unilateral de um contrato milionário com o Geap, plano de saúde dos servidores públicos federais comandado por dirigentes indicados pelo PP.

O advogado também atuava no Geap e teve seu contrato rescindido no mesmo período, em 2019, no governo Jair Bolsonaro (PL) — ambos foram rompidos sob o argumento de que davam prejuízos. Desde então, batalhas judiciais entre o plano de saúde dos servidores, Camisotti e Wilians se arrastam até hoje no Judiciário de Brasília.

Operações suspeitas de Nelson Wilians

Como mostrou o Metrópoles na terça-feira (27/5), Nelson Wilians caiu na malha fina do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) por movimentações financeiras atípicas, incluindo as transações com Maurício Camisotti.

Segundo o Coaf, o escritório Nelson Wilians Advogados movimentou R$ 4,3 bilhões em operações consideradas suspeitas, entre 2019 e 2024.

Somente entre outubro de 2023 e julho de 2024, período que compreende o auge da farra do INSS, a banca dele recebeu R$ 449 milhões em duas contas bancárias.

Os relatórios do Coaf foram enviados à PF no âmbito da Operação Sem Desconto, deflagrada em abril. Segundo o relatório, o advogado pagou R$ 15,5 milhões a Camisotti.

O empresário era cliente de Nelson Wilians, que comprou um imóvel de Camisotti para fazer o jardim de sua mansão na capital paulista.

Além das transações diretas com o empresário, Nelson Wilians foi advogado da Ambec, uma das entidades ligadas a Camisotti e envolvida nas fraudes no INSS.

A associação saiu de três associados, em dezembro de 2021, quando começou a arrecadar com descontos em folha, para 569.426, no primeiro trimestre de 2024. No período, sua arrecadação saltou de R$ 135 para R$ 30 milhões por mês.

Contato com delegado da PF

Como mostrou o Metrópoles nessa quinta-feira (29/5), Nelson Wilians procurou PF após a operação contra as fraudes no INSS, deflagrada no fim de abril, querendo explicar de forma antecipada as transações com Camisotti.

A reportagem apurou que o delegado Caio Colombo, responsável pelo inquérito envolvendo entidades da farra dos descontos indevidos que ficam em São Paulo, não tomou depoimento do advogado, conhecido por ostentar um padrão de vida luxuoso nas redes sociais.

O movimento de procurar um investigador para tentar se explicar antes mesmo de ser intimado é inusual. Nelson Wilians não figura como investigado no inquérito que resultou na Operação Sem Desconto. O Metrópoles apurou que ele tem contato com delegados federais porque há anos defende membros da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF) em processos administrativos e judiciais.

Relatório do Coaf mostrou pagamentos milionários considerados atípicos de Nelson Wilians para Maurício Camisotti

Camisotti justificou que havia emprestado dinheiro ao advogado, que também atua pela Ambec, uma das entidades da farra do INSS

Casa da família Diniz antes de ser demolida, ocupava terrenos dos números 267 a 301 da Avenida Europa. Ou seja, da metade do quarteirão até a esquina com a Rua Alemanha, vizinha de Nelson Wilians

Hoje, terreno na avenida Europa foi cercado por muro e a casa foi demolida

Casa de Nelson Wilians na Rua Alemanha era vizinha de parte de terreno da casa da família Diniz

Hoje, trecho de terreno virou parte do mesmo muro que se estende até a Avenida Europa

Para a Prefeitura de São Paulo, terreno do número 267 da Avenida Europa ainda existe

Na prática, esse terreno virou a extensão de um grande jardim de Nelson Wilians

Casa permanece em nome de Mauricio Camisotti, investigado pela farra do INSS, apesar de usada por Nelson Wilians; os dois não comentam se há aluguel ou houve compra ainda não registrada do imóvel

O que diz Nelson Willians

Procurado pelo Metrópoles, Nelson Wilians afirmou, por meio de assessoria, que “diante do vazamento indevido e possivelmente ilegal de informações protegidas por sigilo, envolvendo movimentações financeiras de uma das contas bancárias do Nelson Wilians Advogados, esclarecemos que os valores mencionados são plenamente compatíveis com a estrutura e a atuação do escritório”.

O escritório afirma não ser alvo de investigação e que não foi notificado por qualquer autoridade a respeito. “As transações financeiras são legítimas, de caráter estritamente privado e não guardam qualquer relação com investigações sobre fraudes ou eventuais práticas criminosas”, diz a nota.

Sobre a relação com Camisotti, a assessoria do advogado afirma que ela “limita-se à prestação de serviços jurídicos, sem se confundir, portanto, a figura do advogado com a do seu cliente”. “Os valores pagos a ele referem-se à compra de um imóvel, em transação privada, formalizada por contrato e devidamente registrada — sem qualquer relação com a atividade profissional da banca”, diz o comunicado.

O que diz Maurício Camisotti

A defesa de Maurício Camisotti nega qualquer participação nas fraudes no INSS e diz que o empresário contratou uma empresa de investigação para provar a inocência de suas empresas.

Em nota, os advogados do empresário afirmam que uma das empresas de Camisotti, a Benfix, foi contratada para modernizar a gestão de associações, mas não tem relação com “empresas de telemarketing ou correspondentes bancários”, que eventualmente foram contratadas pelas entidades de aposentados.

Segundo a defesa, as negociações entre Nelson Wilians e Camisotti não têm relação com as atividades empresariais. “Quanto aos negócios com o advogado Nelson Wilians, tratam-se de operações privadas — compra de imóvel e empréstimos pessoais — realizadas em 2019, devidamente registradas”, escreveram os advogados.