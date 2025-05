Fãs de “Garota do Momento” se revoltam com perda de espaço de Duda Santos

Nos últimos dias, as redes sociais da Globo, do Gshow e da autora Alessandra Poggi se tornaram palco de uma verdadeira mobilização dos fãs de Duda Santos, protagonista de “Garota do Momento”. A atriz, que ganhou projeção nacional ao interpretar Maria Santa no remake de “Renascer”, agora vive um momento delicado em sua carreira: embora escalada como protagonista, Duda perdeu espaço e importância na novela das seis da Globo.

O estopim para a revolta foi a homenagem feita pela emissora no aniversário da atriz, no dia 25. A celebração, que pretendia ser um reconhecimento, acabou tendo efeito contrário ao escancarar o contraste entre o carinho do público e a condução da personagem Beatriz, que mal apareceu em alguns capítulos recentes. Como muitos fãs apontaram, até a pata da personagem Jacira (vivida por Flávia Reis) teve mais destaque em determinados episódios.

A indignação tomou conta dos comentários, com fãs acusando a autora Alessandra Poggi de ter “descartado” a protagonista em favor de outro núcleo: o da personagem Bia, interpretada por Maisa Silva. “É realmente muito triste que a personagem da Duda tenha virado coadjuvante da própria história”, comentou um perfil no X (antigo Twitter), numa publicação que rapidamente viralizou.

Entre as críticas, há quem fale em “uso e descarte”, alegando que Duda teria sido usada para dar visibilidade à novela e depois deixada de lado para “transformar a vilã em mocinha”. Outros afirmam que, se a proposta inicial fosse outra, deveriam ter escalado uma atriz que se encaixasse no novo perfil, sem submeter Duda e o público ao que consideram uma “falta de respeito”.

A situação se agravou com relatos de que a novelista estaria apagando comentários críticos e bloqueando perfis nas redes sociais. Esse movimento gerou ainda mais insatisfação, alimentando o sentimento de que as críticas estão sendo silenciadas.

A discussão também trouxe à tona um debate maior sobre representatividade e espaço para atrizes negras em papéis de destaque. “Não basta escalar protagonistas negras, a direção também precisa saber direcionar e não apagar esse brilho”, comentou uma fã, destacando a necessidade de respeito e valorização contínua.

Em meio à polêmica, a torcida por Duda segue forte: muitos desejam vê-la em breve em uma nova produção, onde seu talento e profissionalismo sejam reconhecidos “do início ao fim”, como escreveram diversos seguidores.

A Globo, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre a perda de protagonismo da atriz e as críticas feitas à condução da trama.