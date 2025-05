Fãs lamentam fim do casamento de Virginia e Zé Felipe: “Como vou acreditar no amor?”

O término entre Zé Felipe e Virginia Fonseca abalou os fãs que acompanharam o casal durante os cinco anos em que estiveram juntos. Nos comentários do post com o comunicado da separação, os admiradores lamentaram profundamente esse rompimento relâmpago. O anúncio aconteceu na terça-feira (27/5), surpreendendo a mídia.

No post em que anunciaram a separação, foram mais de 400 mil comentários e 3,8 milhões de curtidas até o momento da publicação desta matéria.

Virginia e Zé Felipe Reprodução Virginia Fonseca e Zé Felipe são casados desde 2021 e têm três filhos Reprodução Instagram Zé Felipe e Virginia Fonseca (Reprodução/Instagram)

Amigos, famosos e fãs demonstraram tristeza e indignação com a notícia. “Pode falar q eh marketing a gente passa pano”, brincou o influenciador Álvaro. “Amo vocês”, declarou Rafa Uccman, que era próximo do casal. “Fala que é meme, por favor”, pediu Camila Loures.

“Que merda, e agora como vou acreditar no amor”, disse a ex-BBB Jaquelline. Gabi Martins comentou emojis de choro. “De coração, eu desejo que todo o mal que as pessoas jogam contra essa família seja repreendido em nome de Jesus! Vocês são uma família linda e Deus pode mudar qualquer cenário. Eu espero que fiquem bem”, disse Mirela Janis. “Tomara que seja música nova, olha a química deles nessa foto. Ninguém tá entendendo nada”, lamentou Drika Marinho.

Fãs ficaram arrasados, muitos desacreditados: “Como vamos acreditar no amor agora?”; “Gente, calma… o Brasil não vai dormir hoje! Vivi boraaaaa acorde e venha explicar isso, por favor!”; “Não é possível! Estão de brincadeira!”.

No post sobre o término, Virginia e Zé Felipe pediram que as pessoas não criassem especulações e destacaram que vão continuar próximos por causa de um bem maior: os filhos — Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. Ainda nas redes sociais, ambos trocaram as fotos de perfil. A assessoria confirmou o fim e negou que se trate de uma “jogada de marketing”, como foi especulado na web. Agora, o público aguarda maiores explicações do casal, que era tão querido por milhões de pessoas.