Felipe Araújo transforma sentimentos em música e lança o capítulo final de “Carta Aberta”

Felipe Araújo acaba de selar uma das fases mais emocionantes da sua carreira com o lançamento da versão completa de “Carta Aberta” — um verdadeiro diário musical que agora reúne 18 faixas, incluindo as 13 já conhecidas do público e 5 inéditas que prometem tocar fundo o coração dos fãs.

Mais que um audiovisual, “Carta Aberta” é um abraço em forma de música. É Felipe se despindo de vaidades para entregar ao público sua verdade, com composições que falam de saudade, fé, amor e raízes.

Ele deu início a essa jornada com a emocionante homenagem ao irmão Cristiano Araújo em “Você Vai Ficar em Mim”, seguiu com um momento de fé em “Deus Coloca o Chão” e agora encerra esse ciclo com a delicada e tocante “Casa de Vó”, dedicada a sua avó.

Entre as novidades, Felipe apresenta colaborações de peso que imprimem ainda mais identidade à obra. Gustavo Mioto divide os vocais na faixa de trabalho “Nunca Te Vi”, aposta certa nas rádios e playlists.

A sofrência aparece com força na parceria com Humberto e Ronaldo em “Batom até na Orelha”, enquanto a irreverência toma conta de “Lembrei de Rezar”, ao lado da icônica dupla Mato Grosso e Mathias.

Já “Fila de Bobo” fecha o time de inéditas com aquela energia de cantar junto em qualquer lugar.

“Carta Aberta” não é só mais um trabalho, é um convite para que cada fã se reconheça nas entrelinhas dessas músicas.

É uma história contada em capítulos cantados, com alma, memória e coração. Felipe Araújo encerra essa carta com a certeza de que o amor — quando é verdadeiro — encontra sempre o melhor tom.