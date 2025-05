felipe-melo-afirma-que-jogou-mais-que-casemiro:-“levei-essa”.-assista

Felipe Melo, multicampeão por Galatasaray, Fluminense e Palmeiras, afirmou que jogou mais que Casemiro, ídolo do Real Madrid e atualmente no Manchester United. De acordo com o volante, apesar dos títulos de expressão do jogador dos Red Devils, ele foi melhor com a bola no pé.

“Casemiro tem 5 Champions e é ídolo do Real Madrid, mas na bola no pé, eu joguei mais! Viradas de jogo, passes que quebram linhas, gols… Acho que levei essa!”, disse Felipe Melo, em entrevista ao Podpah.

Ao todo, Felipe Melo tem 880 jogos na carreira e 73 gols marcados. Já Casemiro disputou 703 partidas e balançou as redes 71 vezes.

Felipe Melo, jogador do Fluminense

Casemiro, meio-campista no Manchester United

Felipe Melo já se aposentou dos gramados e tem 880 partidas disputadas

Casemiro segue em atividade e tem 703 jogos disputados

