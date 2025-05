Felipe Melo faz comparação direta com Casemiro e afirma: “Joguei mais que ele”

Durante participação no podcast Podpah, nesta quinta-feira (29/5), o ex-jogador Felipe Melo fez uma declaração que gerou repercussão no meio esportivo. Conhecido pelo estilo direto e personalidade marcante, o ex-volante afirmou que jogou mais bola que Casemiro, atual meio-campista do Manchester United e convocado recentemente por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira.

Apesar da comparação ousada, Felipe Melo reconheceu os feitos de Casemiro no futebol europeu. “O Casemiro é um monstro, pô. Cinco Champions League, três Espanhóis. Mas bola no pé, joguei mais que ele. Essa é a realidade”, declarou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução Reprodução Felipe Melo / Copa CONMEBOL Libertadores 2020 at Jose Dellagiovanna on March 04, 2020 in Buenos Aires, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) Voltar

Próximo

Ambos atuaram como volantes e construíram carreiras sólidas em clubes de destaque no cenário internacional. Casemiro brilhou principalmente no Real Madrid, onde acumulou títulos de peso, como cinco edições da Liga dos Campeões da UEFA e três do Campeonato Espanhol. Pelo Manchester United, venceu a Copa da Liga Inglesa e a EFL Cup.

Felipe Melo também teve passagem por clubes da elite europeia, como Juventus e Inter de Milão, mas foi no Galatasaray, da Turquia, que viveu seu melhor momento no continente. Sem os mesmos títulos de expressão na Europa, o brasileiro conquistou projeção e títulos importantes em solo sul-americano.

No Brasil, ele foi peça-chave nas campanhas vitoriosas do Palmeiras e do Fluminense na Copa Libertadores. Pelo clube paulista, levantou o troféu em 2020 e 2021. Já no tricolor carioca, encerrou a carreira como campeão da edição de 2023. “Três Libertadores. Fui campeão pelo Palmeiras duas vezes e pelo Fluminense agora. Isso também pesa”, comentou o ex-volante.

No aspecto estatístico, Felipe Melo encerrou a trajetória profissional com 64 gols e 23 assistências. Casemiro, que segue em atividade, também soma 64 gols, mas com 59 assistências registradas até o momento.

A fala de Felipe Melo ocorre poucos dias após a convocação da Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. A lista divulgada por Carlo Ancelotti na última segunda-feira (26/5) incluiu o nome de Casemiro, apesar de críticas recentes ao seu desempenho em campo.

Questionado sobre a decisão do técnico italiano, Felipe voltou a enfatizar sua visão: “É um cara que merece tudo o que conquistou, mas se a gente falar de qualidade com a bola no pé, joguei mais. Pode perguntar pra quem jogou contra nós dois”.