Felipe Ret é bombardeado por críticas de indignação de amigos do Poze do Rodo

Fãs e amigos do MC Poze do Rodo cobram posicionamento de artistas próximos a ele, como é o caso de Filipe Ret, que estava em silêncio, até então. A cobrança e indignação vêm porque a prisão do MC levantou discussões acerca da violência policial, do preconceito e do racismo. Contudo, o pronunciamento tardio e tímido de Ret bastou para uma série de críticas.

A revolta geral ganhou mais força quando Ret deixou de seguir Poze. O DJ e amigo que trabalha com o MC apareceu revoltado nas redes sociais e criticou a atitude de Ret.

“A gente tá boladão, aí vem os caras da equipe dele me ligar para falar que querem fazer uma ação social na comunidade. Faz ação pra soltar o parceiro, mano!”, disse.

Diante da pressão dos fãs e amigos do artista, Filipe Ret acabou tomando uma atitude que apenas inflamou ainda mais a situação.

Ret postou seu pronunciamento apenas em uma lista de transmissão no Instagram, uma espécie de canal direto com alguns seguidores.

“Eu tenho muita admiração pelo Poze. Defendo ele como artista em todos os lugares que vou e, por isso, temos músicas juntos […] Que este episódio faça as pessoas transformarem seus incômodos em atitudes em prol da nossa cultura”, afirmou Ret.

Marcola, amigo próximo de Poze, também apareceu para criticar Ret: “Quando você posta uma foto e os fãs vão lá te tontear, você posta em lista de transmissão?”, questionou.

“O seu amigo, parceiro de trabalho, está passando essa covardia por cantar o que vive, e tu vai postar em lista de transmissão? Só se pronunciou porque os fãs cobraram na foto que você postou, fora isso, tu iria ficar calado, igual ficou calado ontem”, concluiu.

Neste sábado (31/5), Ret publicou o texto que estava apenas em sua lista de transmissão no story do Instagram, mas a confusão já estava armada.

O MC Poze foi preso nesta quinta-feira (29/5), por apologia ao crime e suposto envolvimento com o crime organizado. Ainda na quinta, artistas do núcleo do funk se posicionaram contra a abordagem policial diante da prisão de Poze, além de destacarem casos constantes de preconceito vividos por celebridades da área.