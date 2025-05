Festa junina: confira a programação de arraiais em São Paulo

A chegada do mês de junho vai transformar os finais de semana de São Paulo em verdadeiros arraiais com comidas típicas, shows e muitas brincadeiras típicas de festa junina em todas as regiões da cidade. Quermesses, opções veganas e grandes atrações fazem parte da programação temática de 2025.

Espalhadas pelas ruas, parques e espaços culturais da cidade, as festas juninas de São Paulo começam a acontecer neste sábado (31/5) e domingo (1º/6). Algumas das opções ficarão disponíveis até o último final de semana de junho.

Confira a programação completa de festas juninas em São Paulo:

Centro

Vegnice

Mosteiro da Luz

Arraial do amor

Menu Cultural

Achiropita

Festa Junina Vegana Vegnice

Endereço: Rua Augusta, 935 – Bela Vista

Quando: 1º, 8, 15, 22 e 29 de junho

Horário: 12h às 20h

Preço: Entrada gratuita (é preciso reservar ingresso neste link)

Mais informações: https://www.instagram.com/vegniceoficial

Onde: Mosteiro da Luz

Endereço: Avenida Tiradentes, 676 – Luz

Quando: 31 de maio, 1º, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho

Horário: 15h às 22h

Preço: R$ 25 (inteira), R$ 15 (idosos até 60 anos) e gratuito (crianças até 10 anos)

Mais informações: https://www.sampaingressos.com.br/quermesse+do+mosteiro+da+luz+2025?search=Quermesse

Endereço: Rua Américo de Campos – Liberdade

Quando: 7 e 8 de junho

Horário: 9h às 18h

Preço: Entrada gratuita

Onde: Paróquia Nossa Senhora Achiropita

Endereço: Rua Treze de Maio, 478 – Bela Vista

Quando: 7 e 8 de junho

Horário: A partir das 11h

Preço: Entrada gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/achiropitaoficial/

Onde: Itaú Cultural

Endereço: Avenida Paulista, 149 – Bela Vista

Quando: 1º de junho

Horário: 11h às 17h

Preço: Entrada gratuita



Zona norte

CTN

São João de Nóis Tudim

Onde: Centro de Tradições Nordestinas (CTN)

Endereço: Rua Jacofer, 615 – Limão

Quando: 31 de maio, 1º, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 de junho e 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de julho

Horário: Sextas: 18h às 2h | Sábados: 10h às 4h | Domingos: 10h às 23h

Preço: Entrada gratuita (é preciso reservar ingresso neste link)

Mais informações: https://saojoaodenoistudim.com.br/

Onde: Fábrica de Cultura Jaçanã

Endereço: Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã

Quando: 28 de junho

Horário: 13h às 18h

Preço: Entrada gratuita



Onde: Paróquia Nossa Senhora da Candelária

Endereço: Praça Nossa Senhora da Candelária, 1 – Vila Maria

Quando: 31 de maio, 1º, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho

Horário: 17h às 22h

Preço: Entrada gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/igrejacandelaria

Zona leste

Arraiá Grená

São Miguel Arcanjo

Festa Junina Catedral de São Miguel Arcanjo

Onde: Catedral de São Miguel Arcanjo

Endereço: Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra, 11 – São Miguel Paulista

Quando: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 e 29 de junho e 5 e 6 de julho

Horário: Sábado: 19h às 23h | Domingo: 19h às 22h

Preço: Entrada gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/catedral_sm/

Onde: Alameda do Clube Atlético Juventus

Endereço: Comendador Roberto Ugolini, 20 – Mooca

Quando: 5, 6, 12, 13, 19 e 20 de julho

Horário: Sábado: 17h às 22h | Domingo: 14h às 22h

Preço: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)

Zona sul

Paseo Alto das Nações

Arraial Junino + Festival do Morango

Arraiá de Moema

Arraial Estrelado

Arraiá do Paseo Alto das Nações

Onde: Paseo Alto das Nações

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 15.187 – Chácara Santo Antônio

Quando: 7 e 8 de junho

Horário: 12h às 21h

Preço: Entrada gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/paseoaltodasnacoes_/

Onde: Centro Esportivo Vila Guarani

Endereço: Rua Lussanvira, 18 – Vila Guarani

Quando: 31 de maio e 1º de junho

Horário: 10h às 19h

Preço: Entrada gratuita

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida

Quando: 7, 8, 14 e 15 de junho

Horário: Sábados: 10h às 22h | Domingos: 10h às 20h

Preço: Entrada gratuita

Mais informações: https://www.instagram.com/moemafesta/



Onde: Parque Ibirapuera

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº – Vila Mariana

Quando: 19 de julho

Horário: 14h

Preço: A partir de R$ 135 (meia) e R$ 270 (inteira)

Mais informações: https://arraialestrelado.com.br/

Zona oeste

São João de São Paulo

Paróquia Santa Rosa de Lima

Festa Junina no Memorial

Quermesse do Calvário

Festa Junina do Clube Pinheiros

