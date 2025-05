Para o Next Best Picture, a produção “jamais funcionaria sem o magnetismo de Wagner Moura”. O veículo completa dizendo que o ator “comanda a tela com tanta presença que faz com que seja uma alegria assisti-lo”. O The Playlist classificou a atuação do brasileiro como “radiante” pela forma como ele “atravessa a raiva justificada, a indiferença carismática e, eventualmente, o comportamento contido” ao longo do filme.