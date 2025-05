Festival de Cannes garante cerimônia final mesmo após apagão na França

Um apagão de grandes proporções atingiu o sudeste da França na manhã deste sábado (24/5), afetando aproximadamente 160 mil residências, incluindo a famosa cidade de Cannes e seus arredores. Apesar do incidente, a organização do Festival de Cannes confirmou que a cerimônia de encerramento da 78ª edição ocorrerá normalmente.

O apagão começou por volta das 10h (5h no horário de Brasília). As causas da interrupção no fornecimento de energia ainda não foram esclarecidas pelas autoridades.

Leia também

Graças a um sistema de alimentação elétrica autônomo, o Palácio dos Festivais — sede principal do evento — conseguiu manter sua programação sem alterações.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Palma de Ouro

Divulgação

2 de 3

Ator Wagner Moura no Festival de Cannes

Soraya Ursine 3 de 3

Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido no Festival de Cannes

Soraya Ursine

Por outro lado, sessões de cinema realizadas fora do Palácio sofreram interrupções temporárias. A organização informou que essas exibições serão retomadas assim que o fornecimento de energia for restabelecido em toda a região.

A cerimônia de encerramento está agendada para as 18h40 no horário local (13h40 em Brasília), encerrando mais uma edição do mais prestigiado festival de cinema do mundo.