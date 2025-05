Fibra de R$ 10 é mais saudável do que muitos suplementos

Nas prateleiras das farmácias, uma fibra ignorada faz o que suplementos caros prometem: regula o intestino, ajuda a controlar a diabetes e reduz colesterol por apenas R$ 10 a cada 100g. Enquanto influenciadores vendem fórmulas mágicas, a solução está no psyllium e é comprovada pela ciência.

O segredo do psyllium está na sua capacidade de formar um gel no intestino, varrendo toxinas, reduzindo picos de glicose e alimentando bactérias boas. Estudos mostram que essa fibra supera produtos caros com décadas de pesquisa.

Leia também

Nas redes sociais, suplementos com preços exorbitantes roubam a cena, mas o psyllium – barato e sem glamour – tem eficácia comprovada. E os benefícios vão muito além do intestino.

Leia a notícia completa no portal NSC Total, parceiro do Metrópoles.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!