FIFA anuncia novo Código Disciplinar com punições severas para casos de racismo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) oficializou nesta quinta-feira (29/5) uma revisão em seu Código Disciplinar, com foco no combate ao racismo e outras formas de discriminação no futebol mundial.

Com as mudanças, as punições para atos discriminatórios foram significativamente ampliadas, passando a incluir medidas como perda de pontos, exclusão de competições e até rebaixamento de equipes envolvidas em episódios comprovados de racismo.

Segundo a entidade, o novo código visa promover “tolerância zero” para atitudes discriminatórias dentro e fora de campo. Clubes podem ser sancionados com uma pena mínima de R$ 137 mil e restrição de público.

A penalidade máxima agora pode chegar em torno de R$ 34 milhões — uma exceção estabelecida no documento, que em outro trecho limita as multas a no máximo 1 milhão de francos suíços (aproximadamente R$ 6,8 milhões).

Em situações de reincidência, o Código estabelece sanções disciplinares que variam desde a exigência de um plano de prevenção, realização de partidas com portões fechados e perda de pontos até a exclusão de competições ou rebaixamento.

A entidade estabeleceu que todas as associações-membro têm prazo até 31 de dezembro para incorporar as novas diretrizes em seus próprios regulamentos.

Além disso, a Fifa passa a ter autoridade para intervir em federações que julgar ineficazes na aplicação das medidas contra o racismo e também poderá recorrer ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) contra decisões que considerar inadequadas.

