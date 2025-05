Fifa endurece pena em casos de racismo e multa pode chegar a R$ 34 mi

A Fifa publicou uma nova versão do Código Disciplinar da entidade, nessa quarta-feira (28/5). O documento endurece penas em casos de racismo em jogos de futebol. Todas as associações e membros têm até o dia 31 de dezembro para incorporar as novas regras.

O artigo 15, relativo à “Discriminação e Racismo”, dá poder para que qualquer atleta ou participante do evento possa indicar ter sido vítima de injúria. O árbitro estará autorizado para aplicar, imediatamente, o protocolo: parar o jogo, suspender a partida e, então, encerrar o confronto. Agora, a multa máxima para casos de racismo é de 5 milhões de francos suíços (aproximadamente R$ 34 milhões na cotação atual). A pena mínima é de 20 mil francos suíços (R$ 137 mil) e restrição de público nos estádios. Além disso, a Fifa agora tem o poder de intervir em federações que a entidade considere que têm falhado em impor as novas regras contra o racismo. A entidade também poderá apelar ao CAS (Corte Arbitral do Esporte) por decisões que entenda como inadequadas.