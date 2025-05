Filha de Debora Bloch e Olivier Anquier se casa com cantora em cerimônia intimista

Julia Anquier, filha de Debora Bloch e Olivier Anquier, casou-se neste sábado (24/5), com Maria Beraldo. A herdeira da atriz e do chef de cozinha francês, que é roteirista e diretora, oficializou a união com a cantora na presença de amigos e familiares. O ator Jonas Bloch, avô de Julia, também marcou presença na cerimônia.

No Instagram, Olivier compartilhou um vídeo do momento em que a filha de 32 anos e a nora, de 37, são declaradas casadas. Nas imagens, além de Debora e Jonas Bloch entre os convidados, o chef de cozinha mostrou a filha caçula. Olivia, de oito anos, é fruto do relacionamento dele com a atriz Adriana Alves, com quem é casado atualmente. Debora Bloch, que interpreta Odete Roitman na novela “Vale Tudo”, da Globo, é casada com o ator e produtor português João Nuno Martins.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Casamento de Julia Anquier (filha de Debora Bloch e Olivier Anquier) com Maria Beraldo Reprodução Instagram Casamento de Julia Anquier (filha de Debora Bloch e Olivier Anquier) com Maria Beraldo Reprodução Instagram Casamento de Julia Anquier (filha de Debora Bloch e Olivier Anquier) com Maria Beraldo Reprodução Instagram Casamento de Julia Anquier (filha de Debora Bloch e Olivier Anquier) com Maria Beraldo Reprodução Instagram Voltar

Próximo

Na legenda do registro publicado na rede social, Olivier escreveu: “Hoje, Debora e eu tivemos o privilégio de acompanhar o casamento da Julia, nossa filha primogênita, com a linda e excepcional Maria. Um novo capítulo de vida está se iniciando na vida delas e desejo muita felicidade. Momento evidentemente emocionante, momento que reuniu e juntou para sempre duas famílias. Julia e Maria, amo vocês”.