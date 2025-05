Filha de Leandro surge aos prantos por medo de infectar filha recém-nascida com doença

Lyandra Costa, médica dermatologista e filha do saudoso cantor Leandro, compartilhou com seu público nesta terça-feira (27/5) um depoimento emocionante por meio de seu perfil. A sobrinha do sertanejo Leonardo relembrou um período difícil, aos prantos, que enfrentou recentemente: foi diagnosticada com coqueluche em maio deste ano, pouco tempo após dar à luz sua filha Isabela. O maior medo da profissional da saúde era infectar a herdeira recém-nascida com a doença.

“Estou aqui embaixo, no meu prédio, dando uma respirada fora do apartamento e trazendo minha filha. A vida está maravilhosa, mas é um looping, porque todos os dias são iguais. É mama, mama de madrugada, mas está tudo bem. Graças a Deus! Peguei uma doença infectocontagiosa quando a Isabela estava com 8 dias de vida: coqueluche. Quando estamos com 20 semanas de gestação, devemos nos vacinar contra essa bactéria. Eu não repeti essa vacina na gestação e peguei coqueluche”, contou Lyandra.

“É uma bactéria que, para o recém-nascido, pode ser extremamente danosa. Então, foi muito difícil para mim descobrir esse diagnóstico e pensar em como ficaria o aleitamento e como ia ficar o contato. Foi desesperador!”, disse a influenciadora digital.

Assim que a herdeira veio ao mundo, a personalidade da mídia se declarou, bastante emocionada: “Meu Deus! Quanta emoção! Ela nasceu e nós renascemos mais uma vez, um amor que transborda e multiplica. Obrigada, Pai, por essa imerecida graça!”.

“Te amamos muito, minha filha! Você e seu irmão são a maior materialização do amor de Deus por nós”, finalizou a sucessora de Leandro. Ultrapassando 670 mil seguidores no Instagram, a loira recebe apoio frequente das seguidoras, inclusive de Jéssica Beatriz Costa, prima e filha de Leonardo.