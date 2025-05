URGENTE: filha do coronel Kinpara morre em São Paulo; suspeita é de vazamento de gás

Uma das filhas do coronel da reserva da Polícia Militar do Acre, Marcos Martins Kinpara, morreu nesta segunda-feira (26) no estado de São Paulo.

Informações preliminares indicam que a morte teria sido provocada, supostamente, por um vazamento de gás no apartamento onde ela morava. As circunstâncias e as causas exatas ainda estão sendo apuradas pelas autoridades locais.

O coronel Marcos Kinpara é um dos oficiais mais condecorados da Polícia Militar do Acre. Foi Comandante-Geral da instituição e também o primeiro policial militar acreano a atuar em uma missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU).

A notícia gerou comoção entre familiares, amigos e conhecidos tanto no Acre quanto em São Paulo. Até o momento, não há informações oficiais sobre velório e sepultamento.

O caso segue sob investigação.