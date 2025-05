Filho de Sammy Sampaio e Pyong Lee passará por cirurgia devido a infecções

Nesta sexta-feira (23/5), o filho da influenciadora Sammy Sampaio e o ex-BBB Pyong Lee, Jake, vai passar por uma cirurgia por causa das frequentes infecções de urina que apresenta aos 5 anos.

“O Jake vai fazer uma cirurgia amanhã. Eu to aqui no quartinho dele que vou começar a fazer a bolsa dele pra levar pro hospital. Mãe de menino. Sou mulher, não entendo muito disso. Quando ele nasceu, tinha fimose. Só que uma das pediatras falou que não precisava [operar] porque iria abrir sozinho. Ele já tem 5 anos, e não abriu”, explicou ela no Instagram, na última quinta-feira (22/5).

A criadora de conteúdo afirmou que o menino tem tido vários quadros de infecção urinária, mesmo com cuidados em relação a higiene:

“Ele também está nesta fase da privacidade, de fazer sozinho, e o dele é muito fechadinho. Então, vai ter que fazer cirurgia mesmo…to muito tranquila. A gente vai internar amanhã cedinho. Ele também tá de boa…”

A criança de 5 anos é o filho único do ex-casal que se separou em 2022 após idas e vindas. Jake nasceu quando o hipnólogo estava no BBB20