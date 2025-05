Fim das rugas: chá antioxidante ajuda a retardar o envelhecimento

Você sabia que o segredo para uma pele jovem pode estar em uma simples xícara de chá? O chá branco, feito a partir das folhas mais jovens da planta Camellia sinensis, é um dos aliados naturais mais poderosos contra o envelhecimento precoce da pele.

Segundo a nutricionista Cibele Santos, esse tipo de chá é considerado o mais puro entre as infusões, já que passa por pouquíssimo processamento. “A colheita é feita quando as folhas ainda estão verdes, o que permite manter uma quantidade elevada de antioxidantes. Esses compostos combatem os radicais livres, principais responsáveis pelo envelhecimento celular”, explica.

O poder antioxidante do chá branco

De acordo com Cibele, os antioxidantes presentes no chá branco têm a capacidade de proteger as células contra danos e inflamações. Isso se reflete diretamente na aparência da pele, ajudando a manter a firmeza, elasticidade e viço natural do rosto.

“O chá branco atua na preservação do colágeno e da elastina, duas proteínas fundamentais para uma pele jovem e saudável”, afirma. Além disso, seu consumo regular pode colaborar com outros aspectos da saúde, como o sistema imunológico e a função cardiovascular.

Além de cuidar da pele, o chá branco também é conhecido por acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de gordura

Mais do que estética: benefícios para o corpo

Além de cuidar da pele, o chá branco também é conhecido por acelerar o metabolismo e auxiliar na queima de gordura. “É uma excelente escolha para quem busca não só retardar os sinais da idade, mas também manter o corpo em equilíbrio”, destaca a nutricionista.

O chá branco ajuda a reduzir os níveis de colesterol

Nutricionista destaca os principais benefícios do chá branco:

Antioxidante poderoso: combate os radicais livres.

Ação antienvelhecimento: preserva colágeno e elastina.

Apoio à perda de peso: acelera o metabolismo.

Fortalecimento do sistema imune: aumenta a resistência do organismo.

Efeito anti-inflamatório: reduz processos inflamatórios no corpo.

Como consumir

“O ideal é consumir de uma a três xícaras por dia, de preferência sem açúcar, para preservar suas propriedades naturais”, orienta a especialista. O chá pode ser consumido quente ou frio, e seu sabor suave o torna agradável até mesmo para quem não tem o hábito de beber infusões.

