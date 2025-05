Fim de gestão: Ronaldo vende clube na Espanha a grupo dos EUA por R$ 322 milhões

O ex-jogador Ronaldo Nazário assinou um acordo para vender sua participação majoritária no Real Valladolid, clube espanhol que comandava desde 2018. A operação foi confirmada nesta sexta-feira (23/5) por meio de comunicado oficial do próprio clube e ainda depende da autorização administrativa do Conselho Superior do Desporto da Espanha, conforme determina a legislação do país.

De acordo com o jornal Marca, o valor da transação gira em torno de 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 322 milhões. O clube passará ao controle de um grupo de investimento norte-americano, apoiado financeiramente por um fundo europeu. O fundo é identificado como Ignite, formado por investidores dos Estados Unidos, México e Espanha. A liderança da nova gestão será de Gabriel Solares, ex-presidente do Querétaro, do México.

Em nota divulgada, o clube informou: “O presidente do Conselho de Administração e acionista majoritário do Real Valladolid Club de Fútbol, Ronaldo Luis Nazário de Lima, anuncia a assinatura de um acordo para a transferência da participação majoritária do Clube a um grupo de investimentos norte-americano com apoio financeiro de um fundo europeu.”

A publicação ainda reforça que a efetivação do negócio está condicionada à liberação dos órgãos reguladores: “Esta operação está sujeita à autorização administrativa do Conselho Superior do Desporto, de acordo com a regulamentação em vigor.”

Ronaldo adquiriu o controle do clube em setembro de 2018. Durante sua gestão, o Valladolid alternou entre a primeira e a segunda divisões do futebol espanhol, com três rebaixamentos e dois acessos. A temporada mais recente terminou com novo descenso, aumentando as críticas ao ex-atacante por parte da torcida e de representantes da comunidade local. A permanência de Ronaldo vinha sendo questionada por suposta falta de comprometimento com o projeto esportivo.

O grupo liderado por Solares afirma que o Grupo Pachuca, com o qual o novo dono possui vínculos pessoais, não está envolvido diretamente na operação, uma vez que já possui outro clube na Espanha, o Real Oviedo.

O Valladolid agradeceu publicamente o apoio recebido durante a transição. “Mais detalhes sobre o novo projeto que marcará essa nova fase serão divulgados nos próximos dias. Agradecemos aos fãs, à mídia e a todos os envolvidos pela compreensão e apoio durante todo esse processo”, acrescenta a nota oficial.

A mudança ocorre em um cenário de instabilidade esportiva e administrativa para o clube, que agora aposta no capital estrangeiro para iniciar um novo ciclo e buscar estabilidade nas divisões superiores do futebol espanhol.

