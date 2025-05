Fim de semana com frio no Acre será de tempo seco e temperaturas amenas; confira

O Acre terá um sábado (31) de tempo estável e sem previsão de chuvas devido à influência de uma massa de ar frio de origem polar. O fenômeno manterá o céu limpo em todas as regiões do estado, além de provocar noites mais frias, especialmente nas áreas centrais e sul do território acreano.

Segundo a previsão do portal Tempo Aqui, as temperaturas mínimas devem variar entre 14°C e 19°C, dependendo da localidade. Municípios como Rio Branco, Brasileia, Xapuri e Plácido de Castro registrarão mínimas entre 14°C e 16°C, com máximas que não passam dos 28°C.

A umidade relativa do ar também será afetada, ficando entre 40% e 50% nas horas mais quentes do dia, o que indica tempo seco e necessidade de hidratação. Ventos fracos a moderados, soprando do sudeste com variações do sul, devem contribuir para a sensação de frio.