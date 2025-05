Fim de semana em SP terá manhãs frias devido a passagem de massa polar

Os paulistas devem continuar a sentir os efeitos de uma massa de ar polar no fim de semana. Depois de a sexta-feira (30/5) registrar a temperatura mais baixa do ano, com 2,6ºC no extremo sul da capital, a mínima prevista para o sábado e o domingo não deve superar os 13ºC.

A sexta-feira (30/5) amanheceu com termômetros registrando 9ºC na cidade de São Paulo. Ao longo do dia, segundo previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), o sol deve predominar, diminuindo a sensação de frio. Apesar disso, a máxima não deve superar os 20ºC e não há previsão de chuvas.

8 imagens Fechar modal. 1 de 8

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles 2 de 8

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles 3 de 8

Pessoas em dia frio em São Paulo

William Cardoso/Metrópoles 4 de 8

A marca supera a menor mínima absoluta registrada em 13 de agosto também em Parelheiros, de 1ºC

Fábio Vieira/ Metrópoles 5 de 8

Frio

Rovena Rosa/Agência Brasil 6 de 8

Fábio Vieira/Metrópoles 7 de 8

Frio em São Paulo

Fábio Vieira/Metrópoles 8 de 8

Fábio Vieira/Metrópoles

Leia também

No sábado (31/5), o cenário deve se repetir, com sol entre nuvens e temperaturas que devem aumentar com o passar do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê mínima de 10ºC e máxima de 25ºC.

Já no domingo (1/6), os termômetros devem oscilar entre os 12ºC no período da manhã e pode atingir os 25ºC até o final da tarde. Apesar da previsão do Climatempo para muita nebulosidade, não há previsão de chuvas.

Chegada do frio em SP

Com a chegada de uma das mais fortes ondas de frio em São Paulo neste ano, a Defesa Civil montou desde essa quinta-feira (29/5), a ação Abrigo Solidário, voltado à proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade durante os períodos de baixa temperatura.

O abrigo funciona na estação Pedro II, da Linha 3-Vermelha do Metrô, e o atendimento é diário, das 19h às 8h. Serão disponibilizadas 100 vagas, com direito a pernoite, recebimento de cobertor, doação de roupas pelo Fundo Social e jantar servido pelo Programa Bom Prato.